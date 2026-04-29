¡Dormir no es un lujo!: esta es la relación entre el sueño, la memoria, el metabolismo y el estado de ánimo

Un descanso adecuado permite al cuerpo y al cerebro recuperarse, además ayuda a mantener el equilibrio emocional y su función óptima

Los trastornos del sueño son frecuentes, pero poco atendidos | Claro Sports

Dormir dejó de ser visto como un simple descanso para convertirse en una función esencial del cuerpo humano. Hoy, la evidencia médica confirma que el sueño impacta directamente en procesos clave como la memoria, el metabolismo y el estado de ánimo.

De acuerdo con especialistas, la mala calidad del sueño está presente en casi el 45% de la población, lo que lo convierte en uno de los principales síntomas de los trastornos del dormir. Este problema no solo reduce la energía diaria, también altera funciones cognitivas y emocionales, generando un impacto que va más allá del cansancio.

En México, los problemas para dormir son más comunes de lo que parece y, en muchos casos, pasan desapercibidos hasta que afectan la salud de forma evidente.

¿Dormir mal engorda? Así funciona el sueño y tu metabolismo

El sueño tiene una relación directa con el metabolismo. Durante las fases profundas del descanso, el organismo regula funciones hormonales que influyen en el apetito, el gasto energético y el almacenamiento de grasa. Cuando una persona duerme mal o pocas horas, este equilibrio se rompe.

El sueño delta, conocido como sueño profundo, es clave para regular el metabolismo y reducir el cansancio. Sin embargo, su interrupción constante puede provocar alteraciones en el funcionamiento del cuerpo, favoreciendo el aumento de peso. A esto se suma que la falta de descanso incrementa el deseo por alimentos altos en calorías, lo que contribuye al descontrol alimenticio.

Además, dormir poco afecta la capacidad del cuerpo para procesar adecuadamente la energía. Esto genera fatiga y disminuye la actividad física, lo que a largo plazo impacta en el peso corporal. Por ello, especialistas coinciden en que dormir menos de siete horas no solo afecta el rendimiento diario, también puede influir en el desarrollo de problemas metabólicos.

Otros beneficios de dormir bien: crecimiento, memoria y ánimo

El sueño es fundamental para la función cerebral. Durante la noche, el cerebro atraviesa distintas fases en las que procesa información, almacena recuerdos y regula las emociones. El sueño REM, por ejemplo, ayuda a procesar la información emocional y es clave para el aprendizaje y la creatividad.

La falta de descanso afecta directamente la memoria, la concentración y la atención. De acuerdo con especialistas de la UNAM, no dormir provoca problemas en la planeación de la conducta y en la ejecución de tareas cotidianas. Esto se traduce en menor productividad y mayor riesgo de errores o accidentes.

En el plano emocional, la relación entre sueño y salud mental es clara. Entre el 50 y el 80% de las personas con trastornos mentales presentan dificultades para dormir. “Un buen descanso y la salud mental están estrechamente relacionados”, afirma la Dra. Marlene E. Dietrich, directora médica del Centro del Sueño de PeaceHealth en Vancouver, quien advierte que la falta de sueño puede agravar problemas como la ansiedad y la depresión.

Dormir mal también altera el estado de ánimo. Las personas con privación de sueño suelen presentar irritabilidad, estrés y cambios emocionales constantes. Incluso, la mala calidad del descanso se ha vinculado con un mayor riesgo de pensamientos negativos y conductas de riesgo.

Otro aspecto clave es la eliminación de sustancias acumuladas en el cerebro. Investigaciones recientes señalan que durante el sueño el organismo realiza procesos de limpieza cerebral que ayudan a mantener su funcionamiento. Cuando este proceso falla, pueden generarse afectaciones a largo plazo en la memoria e incluso aumentar el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

En México, los trastornos del sueño como el insomnio, la apnea y la somnolencia son frecuentes, pero poco atendidos. Cerca del 30% de los hombres adultos presenta ronquido, mientras que en mujeres el insomnio es más común, especialmente en la tercera edad. Estas condiciones no solo afectan el descanso, también ponen en riesgo la seguridad, por ejemplo, al conducir.

Ante este panorama, especialistas recomiendan adoptar hábitos que favorezcan el descanso. Mantener horarios regulares, evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir y crear un ambiente adecuado en la habitación son medidas clave. También se sugiere limitar la cafeína y el alcohol, así como realizar ejercicio de forma regular.

Dormir bien no es un lujo, es una necesidad biológica. Un descanso adecuado permite al cuerpo y al cerebro recuperarse, mantener el equilibrio emocional y funcionar de manera óptima. Ignorar los problemas del sueño puede tener consecuencias importantes, por lo que, ante cualquier señal persistente, es recomendable acudir con un especialista.

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