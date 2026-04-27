¿Qué diferencia hay entre jogging y running, y por qué trotar es clave para la salud humana?
Trotar mejora la salud cardiovascular, mental y física. Conocer la diferencia entre jogging y running ayuda a elegir el ritmo adecuado para empezar
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Trotar se ha convertido en una de las actividades físicas más accesibles para cuidar la salud, porque no exige instalaciones especiales, puede adaptarse a distintos niveles de condición física y permite comenzar de manera gradual. Para muchas personas, salir a trotar representa el primer paso para dejar atrás el sedentarismo y construir una rutina más activa.
Aunque a menudo se usan como sinónimos, jogging, running y trote no siempre significan lo mismo. La diferencia principal está en la intensidad, el objetivo y el nivel de exigencia. El jogging suele asociarse con un ritmo más lento y constante, mientras que el running se relaciona con metas de distancia, tiempo, rendimiento o competencia.
La Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos realicen al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana o 75 minutos de actividad vigorosa, además de ejercicios de fortalecimiento muscular dos o más días a la semana. En ese contexto, el trote puede ser una herramienta sencilla para acercarse a esos parámetros y reducir los efectos de una vida sedentaria.
Más allá de la moda, trotar tiene impacto en el sistema cardiovascular, respiratorio, muscular, mental y metabólico. La clave está en practicarlo con constancia, progresar poco a poco y escuchar al cuerpo, sobre todo en personas principiantes o con antecedentes de lesiones, hipertensión, problemas cardíacos o enfermedades crónicas.
Jogging y running: estas son las principales diferencias de ambas actividades
El jogging consiste en correr a un ritmo lento, cómodo y sostenido, con el objetivo principal de mantenerse activo, mejorar la condición física y cuidar la salud. Es una práctica ideal para quienes empiezan desde cero, retoman el ejercicio después de una pausa o buscan una actividad aeróbica sin una presión competitiva inmediata.
El running, en cambio, suele tener una intención más orientada al rendimiento. Quienes lo practican suelen fijarse metas concretas: correr cierta distancia, mejorar tiempos, completar carreras de 5K, 10K, medio maratón o maratón, o seguir un plan de entrenamiento con cargas específicas. Por eso, el running demanda mayor preparación, control del esfuerzo y adaptación física.
Otra diferencia importante es la intensidad. Correr a mayor velocidad exige más al corazón, los pulmones y los músculos, mientras que el jogging permite sostener una conversación con mayor facilidad y suele sentirse más manejable para principiantes. Ambas actividades son ejercicios aeróbicos, pero no producen la misma carga física ni requieren el mismo nivel de condición.
Aun así, jogging y running comparten una misma base: el trote como movimiento continuo, rítmico y aeróbico. Por eso, una persona puede comenzar con caminatas rápidas, avanzar al jogging y, con el tiempo, acercarse al running si su condición física, objetivos y salud lo permiten.
¿Cuáles son los 11 beneficios para la salud si decides trotar?
- Disminuye el riesgo de enfermedades crónicas. Trotar de forma regular ayuda a combatir factores relacionados con hipertensión, diabetes tipo 2, obesidad, enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares, especialmente cuando se combina con una alimentación equilibrada y hábitos saludables.
- Mejora el sistema cardiorrespiratorio. Al tratarse de una actividad aeróbica, el trote ayuda a que el corazón trabaje con mayor eficiencia y que los pulmones oxigenen mejor el cuerpo. Con el paso del tiempo, la resistencia aumenta y las actividades cotidianas pueden sentirse menos pesadas.
- Fortalece el sistema inmune. La práctica constante de ejercicio aeróbico favorece la respuesta del organismo frente a infecciones comunes y puede ayudar a conservar una mejor función inmunológica con el paso de los años. No se trata de correr más de golpe, sino de mantener una rutina sostenible.
- Mejora la circulación sanguínea. Trotar activa varios grupos musculares y favorece el retorno de la sangre al corazón. Una rutina de aproximadamente 30 minutos puede contribuir a una mejor circulación, siempre que se adapte a la capacidad de cada persona.
- Favorece el control del peso. El trote implica gasto calórico, contribuye al mantenimiento de la masa muscular y puede ayudar a reducir tejido graso cuando forma parte de un estilo de vida equilibrado. La constancia pesa más que la intensidad extrema, sobre todo en quienes apenas comienzan.
- Eleva el ánimo y mejora la autoestima. Durante el ejercicio, el cuerpo libera sustancias asociadas con la sensación de bienestar. Por eso, trotar puede ayudar a reducir estrés, mejorar el humor y reforzar la confianza personal. La OMS también señala que la actividad física contribuye a reducir síntomas de depresión y ansiedad.
- Ayuda a fortalecer los huesos. Al ser una actividad de soporte de peso, el trote puede estimular el fortalecimiento óseo y muscular. Este beneficio es relevante para prevenir pérdida de masa ósea, aunque debe practicarse con técnica, calzado adecuado y progresión para evitar lesiones.
- Permite dormir mejor. Mantener una rutina de trote puede facilitar el descanso nocturno, sobre todo cuando se realiza de manera regular y en horarios que no interfieran con el sueño. Dormir mejor también ayuda a la recuperación muscular y al equilibrio general del cuerpo.
- Mejora funciones cerebrales. La actividad física regular se asocia con beneficios cognitivos, salud cerebral y bienestar general. En el caso del trote, la combinación de oxigenación, coordinación, ritmo y constancia puede apoyar la memoria y la concentración.
- Refuerza la concentración. Trotar obliga a mantener atención en el ritmo, la respiración, la postura, la ruta y los objetivos personales. Esa práctica repetida puede trasladarse a otros aspectos de la vida diaria, porque entrena la disciplina y la capacidad de enfocarse en una meta.
- Genera sensación de libertad. Elegir la hora, la distancia, el recorrido y el ritmo permite que el trote sea una actividad flexible. Para muchas personas, salir a trotar no solo es ejercicio, también es un espacio personal para despejar la mente, cambiar de entorno y construir una relación más positiva con el movimiento.
Antes de iniciar, conviene hacerlo de forma gradual. Caminar rápido, alternar caminata con trote, calentar antes de salir y estirar al terminar puede reducir el riesgo de molestias. La Clínica Universidad de los Andes advierte que comenzar sin plan, revisión médica o técnica adecuada puede derivar en sobrecargas y lesiones, especialmente en rodillas, tobillos, caderas y pantorrillas.