¿Qué diferencia hay entre jogging y running, y por qué trotar es clave para la salud humana?

Trotar mejora la salud cardiovascular, mental y física. Conocer la diferencia entre jogging y running ayuda a elegir el ritmo adecuado para empezar

Esta actividad trae muchos beneficios para el cuerpo humano | Claro Sports

Trotar se ha convertido en una de las actividades físicas más accesibles para cuidar la salud, porque no exige instalaciones especiales, puede adaptarse a distintos niveles de condición física y permite comenzar de manera gradual. Para muchas personas, salir a trotar representa el primer paso para dejar atrás el sedentarismo y construir una rutina más activa.

Aunque a menudo se usan como sinónimos, jogging, running y trote no siempre significan lo mismo. La diferencia principal está en la intensidad, el objetivo y el nivel de exigencia. El jogging suele asociarse con un ritmo más lento y constante, mientras que el running se relaciona con metas de distancia, tiempo, rendimiento o competencia.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos realicen al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana o 75 minutos de actividad vigorosa, además de ejercicios de fortalecimiento muscular dos o más días a la semana. En ese contexto, el trote puede ser una herramienta sencilla para acercarse a esos parámetros y reducir los efectos de una vida sedentaria.

Más allá de la moda, trotar tiene impacto en el sistema cardiovascular, respiratorio, muscular, mental y metabólico. La clave está en practicarlo con constancia, progresar poco a poco y escuchar al cuerpo, sobre todo en personas principiantes o con antecedentes de lesiones, hipertensión, problemas cardíacos o enfermedades crónicas.

Jogging y running: estas son las principales diferencias de ambas actividades

El jogging consiste en correr a un ritmo lento, cómodo y sostenido, con el objetivo principal de mantenerse activo, mejorar la condición física y cuidar la salud. Es una práctica ideal para quienes empiezan desde cero, retoman el ejercicio después de una pausa o buscan una actividad aeróbica sin una presión competitiva inmediata.

El running, en cambio, suele tener una intención más orientada al rendimiento. Quienes lo practican suelen fijarse metas concretas: correr cierta distancia, mejorar tiempos, completar carreras de 5K, 10K, medio maratón o maratón, o seguir un plan de entrenamiento con cargas específicas. Por eso, el running demanda mayor preparación, control del esfuerzo y adaptación física.

Otra diferencia importante es la intensidad. Correr a mayor velocidad exige más al corazón, los pulmones y los músculos, mientras que el jogging permite sostener una conversación con mayor facilidad y suele sentirse más manejable para principiantes. Ambas actividades son ejercicios aeróbicos, pero no producen la misma carga física ni requieren el mismo nivel de condición.

Aun así, jogging y running comparten una misma base: el trote como movimiento continuo, rítmico y aeróbico. Por eso, una persona puede comenzar con caminatas rápidas, avanzar al jogging y, con el tiempo, acercarse al running si su condición física, objetivos y salud lo permiten.

¿Cuáles son los 11 beneficios para la salud si decides trotar?

Disminuye el riesgo de enfermedades crónicas. Trotar de forma regular ayuda a combatir factores relacionados con hipertensión, diabetes tipo 2, obesidad, enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares, especialmente cuando se combina con una alimentación equilibrada y hábitos saludables. Mejora el sistema cardiorrespiratorio. Al tratarse de una actividad aeróbica, el trote ayuda a que el corazón trabaje con mayor eficiencia y que los pulmones oxigenen mejor el cuerpo. Con el paso del tiempo, la resistencia aumenta y las actividades cotidianas pueden sentirse menos pesadas. Fortalece el sistema inmune. La práctica constante de ejercicio aeróbico favorece la respuesta del organismo frente a infecciones comunes y puede ayudar a conservar una mejor función inmunológica con el paso de los años. No se trata de correr más de golpe, sino de mantener una rutina sostenible. Mejora la circulación sanguínea. Trotar activa varios grupos musculares y favorece el retorno de la sangre al corazón. Una rutina de aproximadamente 30 minutos puede contribuir a una mejor circulación, siempre que se adapte a la capacidad de cada persona. Favorece el control del peso. El trote implica gasto calórico, contribuye al mantenimiento de la masa muscular y puede ayudar a reducir tejido graso cuando forma parte de un estilo de vida equilibrado. La constancia pesa más que la intensidad extrema, sobre todo en quienes apenas comienzan. Eleva el ánimo y mejora la autoestima. Durante el ejercicio, el cuerpo libera sustancias asociadas con la sensación de bienestar. Por eso, trotar puede ayudar a reducir estrés, mejorar el humor y reforzar la confianza personal. La OMS también señala que la actividad física contribuye a reducir síntomas de depresión y ansiedad. Ayuda a fortalecer los huesos. Al ser una actividad de soporte de peso, el trote puede estimular el fortalecimiento óseo y muscular. Este beneficio es relevante para prevenir pérdida de masa ósea, aunque debe practicarse con técnica, calzado adecuado y progresión para evitar lesiones. Permite dormir mejor. Mantener una rutina de trote puede facilitar el descanso nocturno, sobre todo cuando se realiza de manera regular y en horarios que no interfieran con el sueño. Dormir mejor también ayuda a la recuperación muscular y al equilibrio general del cuerpo. Mejora funciones cerebrales. La actividad física regular se asocia con beneficios cognitivos, salud cerebral y bienestar general. En el caso del trote, la combinación de oxigenación, coordinación, ritmo y constancia puede apoyar la memoria y la concentración. Refuerza la concentración. Trotar obliga a mantener atención en el ritmo, la respiración, la postura, la ruta y los objetivos personales. Esa práctica repetida puede trasladarse a otros aspectos de la vida diaria, porque entrena la disciplina y la capacidad de enfocarse en una meta. Genera sensación de libertad. Elegir la hora, la distancia, el recorrido y el ritmo permite que el trote sea una actividad flexible. Para muchas personas, salir a trotar no solo es ejercicio, también es un espacio personal para despejar la mente, cambiar de entorno y construir una relación más positiva con el movimiento.

Antes de iniciar, conviene hacerlo de forma gradual. Caminar rápido, alternar caminata con trote, calentar antes de salir y estirar al terminar puede reducir el riesgo de molestias. La Clínica Universidad de los Andes advierte que comenzar sin plan, revisión médica o técnica adecuada puede derivar en sobrecargas y lesiones, especialmente en rodillas, tobillos, caderas y pantorrillas.

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