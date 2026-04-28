Plan de entrenamiento para correr un maratón: guía sencilla y eficaz si eres principiante

Guía básica para principiantes que buscan prepararse de forma adecuada para completar un maratón de 42 kilómetros

¿Cómo entrenar para un maratón? | Reuters

Correr un maratón representa un reto de resistencia que requiere planificación y constancia. La distancia oficial, de 42,195 kilómetros, implica una exigencia física que no se puede improvisar. Por ello, quienes se inician en este tipo de pruebas deben considerar un proceso progresivo que les permita adaptarse sin poner en riesgo su salud.

La preparación no solo depende del entrenamiento físico, también intervienen factores como la alimentación, el descanso y el uso de equipo adecuado. A continuación, se presentan pautas clave para quienes buscan completar su primer maratón con una base sólida.

¿Cómo prepararse para correr un maratón, si eres principiante?

El primer paso consiste en evaluar el estado de salud antes de iniciar cualquier programa de entrenamiento. A partir de ahí, lo recomendable es comenzar con sesiones cortas distribuidas en varios días de la semana, permitiendo que el cuerpo se adapte de forma gradual al esfuerzo.

Un aspecto fundamental es evitar la sobrecarga. Alternar días de entrenamiento con días de descanso ayuda a la recuperación muscular. Además, incrementar la distancia de forma progresiva, incluyendo una carrera larga semanal, permite desarrollar resistencia sin generar un desgaste innecesario.

La alimentación también juega un papel relevante. Consumir hidratos de carbono antes de entrenamientos largos proporciona energía, mientras que una adecuada hidratación contribuye al rendimiento y al equilibrio del organismo durante el ejercicio.

Equipamiento y tiempo de entrenamiento para correr un maratón

El equipo adecuado influye directamente en la comodidad y el desempeño del corredor. El calzado debe ajustarse al tipo de pisada y brindar soporte durante recorridos prolongados. La ropa debe facilitar la transpiración y adaptarse a las condiciones climáticas. También es útil contar con calcetines diseñados para reducir la fricción y un dispositivo que permita medir tiempos y ritmo.

En cuanto al tiempo de preparación, la mayoría de los corredores principiantes requiere entre 16 y 20 semanas de entrenamiento. Sin embargo, este periodo puede variar según la condición física, la experiencia previa y la disponibilidad de tiempo. Adaptar el plan a las necesidades individuales permite avanzar de manera más segura.

Consejos prácticos para un buen entrenamiento para un maratón

Mantener una rutina equilibrada es clave para avanzar en la preparación. Combinar sesiones de carrera con otras actividades de menor impacto, como ciclismo o natación, contribuye a mejorar la condición física general sin sobrecargar las articulaciones.

El descanso debe formar parte del plan semanal. Reservar días para la recuperación ayuda a prevenir lesiones. Asimismo, es importante reducir la intensidad en las semanas previas a la competencia para llegar en condiciones adecuadas.

En términos de alimentación, se recomienda una dieta equilibrada que incluya carbohidratos, proteínas y alimentos que aporten minerales como el calcio. Evitar excesos y mantener una hidratación constante favorece el desempeño.

Finalmente, tanto la estrategia de alimentación como la hidratación durante la carrera deben probarse previamente en los entrenamientos. Esto permite identificar qué funciona mejor para cada corredor y evitar contratiempos el día del maratón.

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