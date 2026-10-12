Manchester City vs PSG en vivo, Champions League 2026: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 2 de la fase de liga

Manchester City busca mantener su paso perfecto ante el PSG, bicampeón de Europa, en uno de los duelos más atractivos de la segunda jornada

Manchester City vs PSG, en vivo online | Claro Sports

El Manchester City y el Paris Saint-Germain protagonizarán uno de los encuentros más destacados de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League 2026-27. El conjunto inglés recibirá al vigente bicampeón europeo este miércoles 14 de octubre en el Etihad Stadium, en un enfrentamiento entre dos equipos que comenzaron con victoria su participación en el torneo continental. Los dirigidos por Enzo Maresca llegan en el octavo puesto de la clasificación, mientras que los franceses ocupan el liderato gracias a su diferencia de goles.

Los Citizens atraviesan un inicio de temporada perfecto, con ocho triunfos en ocho partidos oficiales y 23 anotaciones. En su compromiso más reciente derrotaron 3-0 al Liverpool en Anfield para mantenerse en la cima de la Premier League con seis victorias consecutivas. En Champions debutaron con un 2-0 sobre el Porto y ahora intentarán aprovechar su fortaleza como locales, donde únicamente han perdido uno de sus últimos 25 compromisos de fase de grupos o fase de liga. Erling Haaland será una de sus principales referencias ofensivas, con ocho tantos en el mismo número de encuentros disputados esta campaña.

Por su parte, el PSG comenzó la defensa de su título continental con una goleada de 6-1 sobre el Slovan Bratislava. Aunque el equipo de Luis Enrique tuvo un arranque irregular en la Ligue 1, consiguió recuperarse con tres victorias consecutivas, la más reciente por 3-1 frente al Le Mans. Los parisinos acumulan 11 partidos sin perder ante rivales ingleses en competiciones de la UEFA, pero tienen pendiente conseguir su primera victoria en el campo del City, donde registran tres derrotas y un empate.

Horario y dónde ver en vivo Manchester City vs PSG en la jornada de la Champions League 2026

El partido entre Manchester City y PSG se disputará el miércoles 14 de octubre de 2026, a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Etihad Stadium de Manchester, Inglaterra. La transmisión en vivo estará disponible a través de HBO Max, mientras que en Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto, con las acciones más importantes, goles, incidencias y resultado del encuentro.

Alineaciones probables del Manchester City vs PSG para el partido de Champions League 2026

El Manchester City llega sin bajas por lesión confirmadas, por lo que Enzo Maresca tendrá a disposición a toda su plantilla. Phil Foden vuelve a estar disponible después de cumplir una suspensión de tres encuentros en competiciones domésticas, mientras que Jérémy Doku podría ganarse un lugar como titular tras marcar y asistir en la victoria sobre Liverpool. Josko Gvardiol y Nico O’Reilly compiten por un puesto en la defensa, y Gianluigi Donnarumma apunta a enfrentar a su antiguo equipo.

Alineación probable del Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Josko Gvardiol; Elliot Anderson, Enzo Fernández; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku y Erling Haaland.

Por el lado del PSG, Luis Enrique espera recuperar a Ousmane Dembélé y Nuno Mendes, quienes recibieron descanso durante el último compromiso de liga. Senny Mayulu presenta problemas musculares y su participación está comprometida, mientras que Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha y Marquinhos se perfilan para regresar al once inicial. El entrenador también deberá definir sus opciones ofensivas entre Ferran Torres y Désiré Doué.

Alineación probable del PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Ferran Torres, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Manchester City – PSG y cuánto paga?

El Manchester City parte como favorito para conseguir la victoria, de acuerdo con los momios de Caliente.mx. El triunfo del conjunto inglés paga +116. Por su parte, la victoria del PSG ofrece +192, mientras que el empate se cotiza en +295.

Las cuotas reflejan una ligera ventaja para los locales, respaldados por su inicio perfecto de temporada y su historial invicto como anfitriones frente al conjunto parisino. Sin embargo, los franceses llegan como líderes de la fase de liga y con una racha de 11 encuentros sin perder ante clubes ingleses en competiciones europeas. Los momios pueden cambiar antes del inicio del partido.