Roberto Montoya hace autocrítica y revela los problemas de Comunicaciones ante San Pedro

El entrenador mexicano reconoció las dificultades que tuvo su equipo en la visita ante San Pedro.

Roberto Montoya, enfocado en Comunicaciones | @CremasOficial

Roberto Montoya analizó la derrota de Comunicaciones por 2-1 frente a Deportivo San Pedro, correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El entrenador mexicano reconoció las dificultades que tuvo su equipo para sostener el resultado y señaló los aspectos que deberán corregir en los próximos encuentros.

El conjunto crema llegó al compromiso después de conseguir dos victorias consecutivas y buscaba extender su recuperación en el campeonato. Aunque logró ponerse en ventaja durante el primer tiempo, no pudo evitar la remontada del equipo local, que terminó quedándose con los tres puntos.

Montoya reconoció las dificultades que representaba jugar como visitante y explicó cómo se desarrolló el encuentro. “Sabíamos que enfrentaríamos a un rival fuerte de local, fuimos con la intención de ganar, comenzamos ganando el partido, pero luego ya no pudimos mantener la ventaja para sumar otros tres puntos”, dijo.

Roberto Montoya señaló los problemas defensivos de Comunicaciones

Uno de los principales cuestionamientos del entrenador estuvo relacionado con la respuesta de sus futbolistas ante las acciones ofensivas de San Pedro. Montoya consideró que las desatenciones defensivas fueron determinantes y destacó la capacidad del rival para aprovechar su conocimiento del terreno de juego.

“Fueron dos tiros que ellos hicieron, sacaron provecho de las condiciones de conocer bien su cancha y nosotros nos descuidamos en la marca en defensa”, analizó el técnico, quien también identificó dificultades para controlar el desarrollo del partido.

El entrenador profundizó en los problemas que encontró en la elaboración ofensiva. “Hubo momentos en los que no tomamos la pelota, también nos faltó profundidad, intentamos tener la pelota, marcar diferencia, pero esto es así y ahora a penar en lo que viene”, añadió.

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La derrota dejó a Comunicaciones con 14 puntos en la décima posición de la tabla, después de 13 jornadas disputadas. El equipo no consiguió prolongar su serie de triunfos y necesita recuperar regularidad para acercarse a los puestos de clasificación.

Tras regresar a la capital, el plantel retomará los entrenamientos en la cancha alterna del Estadio Cementos Progreso. Su próximo compromiso será frente a Aurora, el miércoles, por la jornada 14 del Apertura 2026. Montoya tendrá una nueva oportunidad para realizar ajustes y buscar una respuesta de sus dirigidos.

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