¿Cómo ver Pokémon en orden cronológico? Series, películas y más, a 30 años de existencia

Ash Ketchum y Pikachu protagonizaron más de dos décadas de aventuras antes de ceder el protagonismo a Liko y Roy en una nueva etapa del anime

Pokémon celebra 30 años | Photo by Eugene Gologursky / Getty Images via AFP

Pokémon está de fiesta en 2026 por sus 30 años de existencia, una celebración que invita a millones de seguidores a recordar las aventuras de Ash Ketchum, Pikachu y los cientos de criaturas que han aparecido en sus videojuegos, series y películas. Desde su lanzamiento en Japón en 1996, la franquicia se convirtió en un fenómeno internacional que ha acompañado a distintas generaciones, y ahora muchos aficionados buscan revivir sus historias desde el principio.

El universo animado de Pokémon cuenta con 28 temporadas principales, 23 películas animadas y una cinta de live action, además de distintas producciones especiales que amplían las historias de sus personajes. La primera serie de televisión comenzó en Japón en abril de 1997 y presentó a Ash, un joven entrenador que soñaba con convertirse en Maestro Pokémon, acompañado de Pikachu, quien terminaría convirtiéndose en uno de los personajes más reconocidos de la franquicia.

Para quienes desean comenzar una maratón o descubrir las producciones que se estrenaron a lo largo de estas tres décadas, existe una manera de organizar las temporadas y películas siguiendo las diferentes regiones del mundo Pokémon. Sin embargo, no todas las historias comparten una misma continuidad, pues algunas cintas presentan versiones alternativas de acontecimientos conocidos. Por ello, resulta importante distinguir entre el orden de estreno y la cronología narrativa.

¿Cuántas series y películas de Pokémon existen y cómo verlas en orden cronológico? Lista Completa

La historia principal de Pokémon se divide en grandes etapas que abarcan Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova, Kalos, Alola y los viajes por distintas regiones del mundo. Estas aventuras siguieron principalmente a Ash y Pikachu hasta 2023, cuando la historia del entrenador llegó a su despedida y posteriormente comenzó una nueva etapa protagonizada por Liko y Roy en Horizontes Pokémon.

La siguiente guía reúne las 28 temporadas principales y las 23 películas animadas estrenadas hasta octubre de 2026, además de la película de acción real Detective Pikachu. El orden propuesto intercala las películas con las etapas del anime a las que corresponden, utilizando los años de estreno originales en Japón. No constituye una cronología oficial episodio por episodio, pero permite seguir la evolución de la franquicia sin perder de vista sus principales aventuras.

Orden para ver las series y películas de Pokémon

Los años corresponden a los estrenos originales en Japón. Las películas se presentan cerca de la etapa de la serie con la que están relacionadas.

1. Saga de Kanto y las Islas Naranja (1997-1999)

Pokémon: Liga Añil — Serie (1997).

Pokémon: La primera película, Mewtwo contraataca — Película (1998).

Pokémon: Aventuras en las Islas Naranja — Serie (1999).

Pokémon 2000: El poder de uno — Película (1999).

2. Saga de Johto (1999-2002)

Pokémon: Los viajes Johto — Serie (1999).

Pokémon 3: El hechizo de los Unown — Película (2000).

Pokémon: Liga de Campeones Johto — Serie (2000).

Pokémon 4Ever: Celebi, la voz del bosque — Película (2001).

Pokémon: Master Quest — Serie (2001).

Pokémon Héroes: Latios y Latias — Película (2002).

3. Saga de Hoenn y Batalla de la Frontera (2002-2006)

Pokémon Advanced — Serie (2002).

Pokémon: Jirachi y los deseos — Película (2003).

Pokémon Advanced Challenge — Serie (2003).

Pokémon: El destino de Deoxys — Película (2004).

Pokémon Advanced Battle — Serie (2004).

Pokémon: Lucario y el misterio de Mew — Película (2005).

Pokémon Battle Frontier — Serie (2005).

Pokémon Ranger y el Templo del Mar — Película (2006).

4. Saga de Sinnoh (2006-2010)

Pokémon: Diamante y Perla — Serie (2006).

Pokémon: El desafío de Darkrai — Película (2007).

Pokémon DP: Battle Dimension — Serie (2007).

Pokémon: Giratina y el defensor de los cielos — Película (2008).

Pokémon DP: Galactic Battles — Serie (2008).

Pokémon: Arceus y la joya de la vida — Película (2009).

Pokémon DP: Los vencedores de la Liga Sinnoh — Serie (2010).

Pokémon: Zoroark, el maestro de ilusiones — Película (2010).

5. Saga de Unova (2010-2013)

Pokémon: Negro y Blanco — Serie (2010).

Pokémon Blanco: Victini y Zekrom / Pokémon Negro: Victini y Reshiram — Películas alternativas (2011).

Pokémon Negro y Blanco: Destinos Rivales — Serie (2011).

Pokémon: Kyurem vs. el espadachín místico — Película (2012).

Pokémon Negro y Blanco: Aventuras en Unova — Serie (2012).

Pokémon: Genesect y el despertar de una leyenda — Película (2013).

Pokémon Negro y Blanco: Aventuras en Unova y más allá — Serie (2013).

6. Saga de Kalos (2013-2016)

Pokémon XY — Serie (2013).

Pokémon: Diancie y la crisálida de la destrucción — Película (2014).

Pokémon XY: Expediciones en Kalos — Serie (2014).

Pokémon: Hoopa y un duelo histórico — Película (2015).

Pokémon XYZ — Serie (2015).

Pokémon: Volcanion y la maravilla mecánica — Película (2016).

7. Saga de Alola (2016-2019)

Pokémon Sol y Luna — Serie (2016).

Pokémon Sol y Luna: Ultra Aventuras — Serie (2017).

Pokémon Sol y Luna: Ultraleyendas — Serie (2018).

8. Películas con historias alternativas (2017-2020)

Estas producciones no deben considerarse una continuación directa de la historia televisiva de Ash.

Pokémon: ¡Te elijo a ti! — Película (2017).

Pokémon: El poder de todos — Película (2018).

Pokémon: Mewtwo contraataca, Evolución — Película (2019).

Pokémon: Los secretos de la selva — Película (2020).

9. Saga de Viajes Pokémon (2019-2023)

Serie Viajes Pokémon — Serie (2019).

Serie Viajes Maestros Pokémon — Serie (2020).

Serie Viajes Definitivos Pokémon — Serie (2021).

Pokémon: Las crónicas de Arceus — Especial animado (2022).

Pokémon: Aspiro a ser un Maestro Pokémon — Arco final de Ash (2023).

10. Horizontes Pokémon (2023-2026)

Horizontes Pokémon — Serie (2023).

Horizontes Pokémon, temporada 2: En busca de Laqua — Serie (2024).

Horizontes Pokémon, temporada 3: Esperanza ascendente — Serie (2025; distribución internacional en 2026).

11. Película de acción real

Pokémon: Detective Pikachu — Película (2019). Esta historia es independiente al anime.

Además de las producciones principales, Pokémon cuenta con series derivadas y especiales como Pokémon Origins (2013), Pokémon Generations (2016), Pokémon: Alas del Crepúsculo (2020), Pokémon Evoluciones (2021), Pokémon: Nieve de Hisui (2022) y La conserje Pokémon (2023). Estas historias amplían el universo de la franquicia, aunque no todas están relacionadas directamente con las aventuras de Ash o con los acontecimientos de Horizontes Pokémon.

Para quienes quieren comenzar desde cero, la mejor opción es iniciar con Liga Añil y continuar con las temporadas y películas de cada región. La etapa de Ash concluye con Aspiro a ser un Maestro Pokémon, mientras que Horizontes Pokémon puede disfrutarse como una historia nueva. Algunas series y películas están disponibles en plataformas como Netflix y servicios de video digital, aunque los catálogos cambian según el país y no existe una sola plataforma que reúna necesariamente todas las producciones en México.

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¿Por qué Pokémon está de fiesta en 2026? Origen, significado y personajes principales

Pokémon celebra su 30 aniversario en 2026 porque el 27 de febrero de 1996 se lanzaron en Japón los videojuegos Pokémon Red y Pokémon Green para Game Boy, desarrollados por Game Freak bajo el impulso de Satoshi Tajiri. El nombre Pokémon proviene de la expresión inglesa Pocket Monsters, que significa Monstruos de Bolsillo. La franquicia gira alrededor de criaturas que pueden ser capturadas, entrenadas y utilizadas en combates, además de desarrollar vínculos de amistad con sus entrenadores.

Entre sus personajes más reconocidos destacan Ash Ketchum, Pikachu, Misty, Brock, el Equipo Rocket, Mewtwo y Charizard, mientras que Liko, Roy y sus compañeros representan la nueva generación del anime. Para conmemorar estas tres décadas, The Pokémon Company puso en marcha celebraciones internacionales, productos especiales y la campaña ¿Cuál es tu favorito?, dirigida a los seguidores de todas las generaciones.