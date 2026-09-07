Así puedes hacer tu foto de los 80 con IA: Prompt de ChatGPT y guía, paso a paso, para conseguirla

Para obtener un resultado más preciso, la clave está en la instrucción que se proporciona a la inteligencia artificial. Un mensaje demasiado general puede modificar el rostro o alterar detalles

La tendencia sensación, al alcance de tus manos | ChatGPT

ChatGPT abrió una nueva posibilidad para transformar fotografías actuales en imágenes con estilos de otras épocas. Uno de los trends que ganó presencia en redes sociales consiste en convertir una foto personal en una captura con estética de los años 80, con cambios en vestuario, peinado, iluminación y textura, pero conservando los rasgos de la persona original.

El objetivo de estas ediciones no es solo aplicar un filtro retro, sino recrear la apariencia de una fotografía tomada décadas atrás. La estética ochentera se caracteriza por elementos como colores intensos, grano analógico, flashes directos, peinados con volumen, prendas llamativas y escenarios inspirados en la cultura visual de aquella época.

Para obtener un resultado más preciso, la clave está en la instrucción que se proporciona a la inteligencia artificial. Un mensaje demasiado general puede modificar el rostro, cambiar la postura o alterar detalles importantes de la imagen. Por ello, es recomendable indicar qué elementos deben permanecer intactos y cuáles deben transformarse.

Guía para hacer tus fotos con un look de los 80: paso a paso

El primer paso es elegir una fotografía adecuada. La imagen debe tener buena iluminación, suficiente resolución y mostrar con claridad el rostro de la persona. Una fotografía borrosa, con filtros o tomada desde lejos puede provocar que la inteligencia artificial cambie algunos rasgos físicos.

También es recomendable utilizar una imagen donde la pose sea visible. Las fotografías frontales o con un ligero ángulo permiten que la herramienta conserve mejor la identidad de la persona mientras modifica elementos como la ropa, el peinado o el fondo.

Después, la fotografía debe cargarse en ChatGPT mediante la función de edición de imágenes. Una vez añadida la imagen, el usuario debe escribir una descripción detallada sobre la transformación que busca.

En la solicitud se pueden incluir detalles como:

Vestuario inspirado en los años 80.

Peinados con volumen.

Maquillaje característico de la época.

Fondos con luces de neón.

Estudios fotográficos antiguos.

Textura de película analógica.

La apariencia final también depende de los detalles relacionados con la cámara y el revelado. Para reforzar el efecto retro se pueden pedir elementos como grano de película, pequeñas imperfecciones, flash frontal, bordes desgastados, colores suavizados o apariencia de fotografía revelada en laboratorio.

Prompt de ChatGPT para hacer el trend de las fotos de los 80

La parte más importante del proceso es escribir un prompt que diferencie entre la identidad de la persona y la estética que se quiere modificar. La instrucción debe pedir que el rostro y las características físicas permanezcan sin cambios.

Un ejemplo de prompt es:

“Transforma esta fotografía para que parezca una imagen tomada a mediados de los años 80. Mantén exactamente la identidad de la persona, sus rasgos faciales, estructura del rostro, tono de piel y características físicas. No cambies su apariencia facial ni la conviertas en otra persona. Cambia únicamente el vestuario, peinado, maquillaje, accesorios y entorno para que correspondan con la estética de esa década”.

A partir de esa base, el usuario puede agregar más elementos para personalizar el resultado. Por ejemplo, puede solicitar una chaqueta de mezclilla, hombreras, accesorios grandes, cabello con volumen, luces de colores, una habitación ochentera, una pista de patinaje o un escenario con máquinas arcade.

La textura también juega un papel importante para que la imagen parezca creada en los años 80. Peticiones como “haz que parezca una fotografía tomada con una cámara analógica”, “agrega grano de película” o “simula una impresión antigua” ayudan a reforzar la apariencia de una fotografía de otra época.

Si el primer resultado no cumple con la expectativa, lo recomendable es realizar ajustes específicos en lugar de cambiar todo el prompt. Frases como “mantén el rostro original”, “reduce el maquillaje”, “elimina elementos modernos” o “haz que parezca una foto revelada en laboratorio” permiten corregir detalles.

Aunque el resultado puede parecer una fotografía antigua, se trata de una recreación digital generada con inteligencia artificial. Si se comparte en redes sociales, es recomendable aclarar que fue editada mediante IA para evitar que otras personas la interpreten como una imagen histórica real.

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