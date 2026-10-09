Portal 10/10 2026: ¿Cuál es su significado y cómo aprovechar su energía positiva?

Este 10 de octubre se abre un portal energético asociado con nuevos comienzos, renovación espiritual y rituales para atraer abundancia

Todo lo que sebes de saber sobre el Portal 10/10 | Claro Sports

El sábado 10 de octubre de 2026 se celebra el Portal 10/10, una fecha que dentro de la numerología y las creencias espirituales está relacionada con el cierre de ciclos, la renovación personal y la posibilidad de establecer nuevos propósitos.

La repetición del número 10 convierte a esta jornada en un momento simbólico para reflexionar sobre el pasado, dejar atrás situaciones que ya no aportan bienestar y concentrarse en las metas que se desean alcanzar.

Además, la celebración coincide con la Luna Nueva en Libra, un acontecimiento al que la astrología atribuye significados relacionados con el equilibrio, las relaciones personales y el inicio de proyectos. La fecha puede aprovecharse como una oportunidad para establecer objetivos, reorganizar prioridades y realizar algunos rituales.

¿Qué es el Portal 10/10?

El Portal 10/10 es una fecha simbólica que se presenta cada 10 de octubre y que, de acuerdo con la numerología, representa la transición entre una etapa que termina y otra que comienza. Distintas corrientes espirituales consideran que la repetición favorece la introspección, la claridad mental y la formulación de intenciones.

En 2026, el año también suma 10. Al reducir cada cifra mediante la operación 1+0, la secuencia 10/10/10 se transforma en 1/1/1, conocida como el código 111. En la literatura esotérica, este patrón está relacionado con la manifestación, la voluntad individual y la capacidad de convertir las ideas en acciones concretas.

El número 1 representa el liderazgo, la independencia y la iniciativa, mientras que el 0 simboliza el potencial y las posibilidades de transformación. Por esa razón, la combinación se interpreta como una invitación a abandonar hábitos que han perdido utilidad y comenzar proyectos con una dirección definida.

Portal 10/10: ¿Cuál es su significado espiritual?

El significado espiritual del Portal 10/10 gira alrededor del cierre de ciclos y la apertura de nuevas oportunidades. Según las interpretaciones numerológicas, el diez representa la culminación de un proceso de aprendizaje y el comienzo de una etapa diferente. Esta idea también aparece en el Tarot mediante la carta de La Rueda de la Fortuna, vinculada con los cambios, las transiciones y la naturaleza cíclica de la vida.

Durante esta jornada, las prácticas espirituales proponen identificar situaciones que generan estancamiento, reconocer los aprendizajes obtenidos y definir qué aspectos necesitan modificarse. La intención no consiste únicamente en atraer experiencias positivas, sino en asumir decisiones personales que permitan avanzar hacia objetivos concretos.

Otro elemento distintivo de 2026 es la Luna Nueva en Libra del 10 de octubre, cuya fase exacta ocurre a las 9:50 horas del centro de México. En astrología, este signo está asociado con la armonía, la justicia y las relaciones afectivas, mientras que la Luna Nueva simboliza el comienzo de un ciclo.

5 rituales para hacer en el Portal 10/10

1. Ritual de limpieza energética con sal y romero. Para esta práctica se necesita incienso de sándalo o canela, sal marina y algunas ramas de romero o lavanda. Primero se ventila y limpia la vivienda; después, se recorre el espacio con el incienso, desde las habitaciones interiores hacia la entrada principal, como símbolo de liberación de tensiones.

2. Ritual de manifestación con el código 111. Se utiliza una hoja blanca, una pluma y una vela blanca o dorada. El procedimiento consiste en escribir diez deseos u objetivos específicos en tiempo presente, como si ya formaran parte de la vida cotidiana. Posteriormente, se dedica un momento a visualizar las acciones necesarias para cumplirlos, se dobla el papel en tres partes para representar la secuencia 111 y se guarda en un lugar personal.

3. Ritual de abundancia con diez monedas. Esta tradición requiere diez monedas de curso legal, un recipiente y una hoja de papel. Primero se escriben diez metas económicas, que pueden incluir comenzar un ahorro, reducir deudas o controlar gastos innecesarios. Después, las monedas se colocan sobre el listado y se destinan diez minutos a reflexionar sobre la situación financiera deseada.

4. Ritual de cierre de ciclos con dos velas. Para realizarlo se necesitan dos velas blancas y una hoja. En el papel se anotan hábitos, preocupaciones o situaciones que se desean dejar atrás. La primera vela representa el pasado y se enciende mientras se revisa la lista; posteriormente, el escrito se rompe en pequeños fragmentos como señal de desapego.

5. Ritual de protección y prosperidad con canela y romero. Esta práctica utiliza canela en polvo, una rama de romero y una cinta roja. La persona se coloca afuera de la puerta principal con una pequeña cantidad de canela en la mano derecha y la sopla suavemente hacia el interior, como representación de la llegada de oportunidades. Después, ata la rama de romero con la cinta mediante tres nudos y la coloca cerca de la entrada. Dentro de estas tradiciones, ambos ingredientes simbolizan la protección del hogar, la tranquilidad y la abundancia.