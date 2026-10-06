Google celebra la Semana del Espacio 2026 con doodle este 6 de octubre

El buscador dedicó su imagen del día a la exploración espacial, una celebración que se realiza del 4 al 10 de octubre

Así el doodle que Google lanzó para celebrar la Semana del Espacio 2026 | Google

Google presentó este 6 de octubre de 2026 un doodle dedicado a la Semana Mundial del Espacio, con una ilustración inspirada en la exploración del universo. La imagen aparece en la página principal del buscador y muestra el nombre de Google rodeado por elementos visuales relacionados con el espacio.

El doodle utiliza un fondo oscuro con estrellas y formas que evocan nubes cósmicas y nebulosas. En el lado izquierdo predominan los tonos amarillos y dorados, mientras que en la parte derecha aparecen colores rojos, rosas y violetas, con puntos luminosos distribuidos alrededor del logotipo.

La publicación de Google coincide con la Semana Mundial del Espacio 2026, una celebración que se lleva a cabo cada año entre el 4 y el 10 de octubre. La conmemoración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999 para reconocer las aportaciones de la ciencia y la tecnología espaciales al bienestar de la humanidad.

¿Qué es la Semana Mundial del Espacio 2026? Origen y significado

La Semana Mundial del Espacio busca acercar la ciencia, la tecnología y la exploración espacial a un público amplio mediante actividades educativas y de divulgación. Durante estos días se realizan proyectos escolares, talleres y encuentros en los que participan instituciones, familias y comunidades interesadas en conocer más sobre el espacio.

La elección de las fechas está relacionada con dos acontecimientos de la historia espacial. El 4 de octubre de 1957 fue lanzado el Sputnik 1, considerado el primer satélite artificial de la Tierra, mientras que el 10 de octubre de 1967 entró en vigor el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, que establece principios para la exploración y utilización del espacio.

La edición de 2026 tiene como tema “Rocket Revolution”, traducido como “Revolución de los cohetes”. El concepto está relacionado con los cambios en el acceso al espacio, incluidos los avances en cohetes reutilizables y la participación de empresas, universidades y nuevos actores de la industria espacial.

Así es el doodle que Google lanzó para celebrar la Semana del Espacio 2026

El doodle de este 6 de octubre presenta una composición inspirada en el cosmos y la exploración espacial, con el logotipo de Google colocado en el centro de la imagen. La propuesta visual incorpora elementos relacionados con estrellas y nubes cósmicas, además de una referencia gráfica a la nebulosa Rosebud captada por el telescopio James Webb.

La imagen forma parte de la celebración internacional de la Semana Mundial del Espacio y busca acercar al público a la temática de la exploración espacial. El doodle estará disponible este 6 de octubre en la página principal del buscador como parte de las actividades relacionadas con la edición 2026.