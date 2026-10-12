Así les fue a los jugadores de Selección Colombia el fin de semana del 9 de 12 de octubre de 2026

Los futbolistas de la Selección Colombia volvieron a sus equipos tras los amistosos. Repasa sus actuaciones y el balance de la jornada en el fútbol internacional y local.

Jefferson Lerma con el Crystal Palace | Reuters.

La Selección Colombia vuelve a poner sus miradas en los próximos retos internacionales, luego de que sus jugadores regresaran a la competencia con sus respectivos clubes tras una nueva fecha de amistosos. Los futbolistas cafeteros tuvieron acción durante el fin de semana y dejaron diferentes sensaciones en sus actuaciones, en una jornada clave para mantener el ritmo competitivo y seguir sumando minutos. Ahora, el balance de sus presentaciones permite analizar cómo les fue a los convocados por Néstor Lorenzo en el fútbol internacional y local, mientras se mantienen bajo la lupa del cuerpo técnico de cara a los próximos compromisos de la Tricolor.

Arqueros

Álvaro Montero: con Boca Juniors, fue titular en el empate 2-2 ante Instituto.

con Boca Juniors, fue titular en el empate 2-2 ante Instituto. Aldair Quintana: fue titular con Independiente del Valle en la victoria 2-1 ante Aucas.

fue titular con Independiente del Valle en la victoria 2-1 ante Aucas. Kevin Mier: con Cruz Azul, fue el arquero titular en la igualdad 3-3 ante Pumas.

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Defensas

Álvaro Angulo: no jugó con Pumas de México en el partido ante Cruz Azul.

no jugó con Pumas de México en el partido ante Cruz Azul. Dávinson Sánchez: con Galatasaray, fue titular y recibió tarjeta amarilla contra Kasimpasa.

con Galatasaray, fue titular y recibió tarjeta amarilla contra Kasimpasa. Daniel Muñoz: con Nottingham Forest, fue inicialista pero los medios ingleses lo calificaron con 4 ante su anterior equipo, Crystal Palace.

con Nottingham Forest, fue inicialista pero los medios ingleses lo calificaron con 4 ante su anterior equipo, Crystal Palace. Jhon Lucumí: con Juventus estuvo desde el arranque ante Cagliari y empataron 1-1.

estuvo desde el arranque ante Cagliari y empataron 1-1. Edier Ocampo: No sumó minutos con Vancouver Whitecaps ante LAFC.

No sumó minutos con Vancouver Whitecaps ante LAFC. Kevin Andrade: con Zenit de Rusia le ganaron en un intenso partido 3-2 a Krasnodar.

con Zenit de Rusia le ganaron en un intenso partido 3-2 a Krasnodar. Royer Caicedo: con Círculo Brujas de Bélgica, cayeron 2-1 contra Anderlecht.

con Círculo Brujas de Bélgica, cayeron 2-1 contra Anderlecht. Samuel Velásquez: con Atlético Nacional ingresó en el minuto 58 en el empate sin goles ante el Deportes Tolima.

Volantes

Kevin Castaño: con Atlético Mineiro fue titular, pero fue sustituido en la victoria 2-1 ante Santos.

con Atlético Mineiro fue titular, pero fue sustituido en la victoria 2-1 ante Santos. Ríchard Ríos: con Al-Ittihad, no tuvo minutos en la victoria 3-2 ante el Al Hilal.

con Al-Ittihad, no tuvo minutos en la victoria 3-2 ante el Al Hilal. Gustavo Puerta: con Olympiacos, fue titular y volvió a ser protagonista en el triunfo por la mínima diferencia ante Panathinaikos.

con Olympiacos, fue titular y volvió a ser protagonista en el triunfo por la mínima diferencia ante Panathinaikos. Jhon Arias: con Palmeiras, fue titular y recibió cartulina amarilla en la goleada 4-1 ante Bahía.

con Palmeiras, fue titular y recibió cartulina amarilla en la goleada 4-1 ante Bahía. Daniel Arcila: ingresó en el minuto 56 con León de México, en el empate a un tanto contra Puebla.

ingresó en el minuto 56 con León de México, en el empate a un tanto contra Puebla. Jhon Solís: con Birmingham, fue titular pero salió en el triunfo a un tant contra Albion.

con Birmingham, fue titular pero salió en el triunfo a un tant contra Albion. Juan Manuel Rengifo: con Atlético Nacional, ingresó en el 58′ en el empate sin goles con Deportes Tolima.

con Atlético Nacional, ingresó en el 58′ en el empate sin goles con Deportes Tolima. Matías Orozco: con Castellón de España cayeron 1-0 contra FC Andorra.

con Castellón de España cayeron 1-0 contra FC Andorra. Yaser Asprilla: con Girona se reportó con gol ante Tenerife.

Delanteros

Jáminton Campaz: con Rosario Central, anotó en la goleada 5-0 ante Independiente Rivadavia.

con Rosario Central, anotó en la goleada 5-0 ante Independiente Rivadavia. Carlos Andrés Gómez: con Vasco Da Gama, fue inicialista ante Remo.

con Vasco Da Gama, fue inicialista ante Remo. Luis Javier Suárez: con Sporting de Lisboa este viernes 9 de octubre a las 2:15 p.m. ante Braga.

con Sporting de Lisboa este viernes 9 de octubre a las 2:15 p.m. ante Braga. Kevin Viveros: con Athletico Paranaense el lunes 12 de octubre a partir de las 6:00 p.m. ante Atlético Mineiro.

con Athletico Paranaense el lunes 12 de octubre a partir de las 6:00 p.m. ante Atlético Mineiro. Camilo Durán: con Celtic de Escocia, anotó gol y fue sustituido en el 72′ ante Motherwell.

con Celtic de Escocia, anotó gol y fue sustituido en el 72′ ante Motherwell. Óscar Perea: con América de México, entró en el minuto 73 contra Monterrey.

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