Así les fue a los jugadores de Selección Colombia el fin de semana del 9 de 12 de octubre de 2026
Los futbolistas de la Selección Colombia volvieron a sus equipos tras los amistosos. Repasa sus actuaciones y el balance de la jornada en el fútbol internacional y local.
La Selección Colombia vuelve a poner sus miradas en los próximos retos internacionales, luego de que sus jugadores regresaran a la competencia con sus respectivos clubes tras una nueva fecha de amistosos. Los futbolistas cafeteros tuvieron acción durante el fin de semana y dejaron diferentes sensaciones en sus actuaciones, en una jornada clave para mantener el ritmo competitivo y seguir sumando minutos. Ahora, el balance de sus presentaciones permite analizar cómo les fue a los convocados por Néstor Lorenzo en el fútbol internacional y local, mientras se mantienen bajo la lupa del cuerpo técnico de cara a los próximos compromisos de la Tricolor.
Arqueros
- Álvaro Montero: con Boca Juniors, fue titular en el empate 2-2 ante Instituto.
- Aldair Quintana: fue titular con Independiente del Valle en la victoria 2-1 ante Aucas.
- Kevin Mier: con Cruz Azul, fue el arquero titular en la igualdad 3-3 ante Pumas.
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Defensas
- Álvaro Angulo: no jugó con Pumas de México en el partido ante Cruz Azul.
- Dávinson Sánchez: con Galatasaray, fue titular y recibió tarjeta amarilla contra Kasimpasa.
- Daniel Muñoz: con Nottingham Forest, fue inicialista pero los medios ingleses lo calificaron con 4 ante su anterior equipo, Crystal Palace.
- Jhon Lucumí: con Juventus estuvo desde el arranque ante Cagliari y empataron 1-1.
- Edier Ocampo: No sumó minutos con Vancouver Whitecaps ante LAFC.
- Kevin Andrade: con Zenit de Rusia le ganaron en un intenso partido 3-2 a Krasnodar.
- Royer Caicedo: con Círculo Brujas de Bélgica, cayeron 2-1 contra Anderlecht.
- Samuel Velásquez: con Atlético Nacional ingresó en el minuto 58 en el empate sin goles ante el Deportes Tolima.
Volantes
- Kevin Castaño: con Atlético Mineiro fue titular, pero fue sustituido en la victoria 2-1 ante Santos.
- Ríchard Ríos: con Al-Ittihad, no tuvo minutos en la victoria 3-2 ante el Al Hilal.
- Gustavo Puerta: con Olympiacos, fue titular y volvió a ser protagonista en el triunfo por la mínima diferencia ante Panathinaikos.
- Jhon Arias: con Palmeiras, fue titular y recibió cartulina amarilla en la goleada 4-1 ante Bahía.
- Daniel Arcila: ingresó en el minuto 56 con León de México, en el empate a un tanto contra Puebla.
- Jhon Solís: con Birmingham, fue titular pero salió en el triunfo a un tant contra Albion.
- Juan Manuel Rengifo: con Atlético Nacional, ingresó en el 58′ en el empate sin goles con Deportes Tolima.
- Matías Orozco: con Castellón de España cayeron 1-0 contra FC Andorra.
- Yaser Asprilla: con Girona se reportó con gol ante Tenerife.
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Delanteros
- Jáminton Campaz: con Rosario Central, anotó en la goleada 5-0 ante Independiente Rivadavia.
- Carlos Andrés Gómez: con Vasco Da Gama, fue inicialista ante Remo.
- Luis Javier Suárez: con Sporting de Lisboa este viernes 9 de octubre a las 2:15 p.m. ante Braga.
- Kevin Viveros: con Athletico Paranaense el lunes 12 de octubre a partir de las 6:00 p.m. ante Atlético Mineiro.
- Camilo Durán: con Celtic de Escocia, anotó gol y fue sustituido en el 72′ ante Motherwell.
- Óscar Perea: con América de México, entró en el minuto 73 contra Monterrey.