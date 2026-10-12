Omar Zalazar sorprendió a Suchitepéquez: anunció su salida, pero todo cambió en pocas horas

La Junta Directiva y Zalazar revisaron las condiciones de su continuidad y encontraron una solución para seguir trabajando juntos.

Suchitepéquez quiere salir del fondo | Facebook: Suchitepéquez

La situación de Omar Zalazar en Suchitepéquez dio un giro después de varias horas de incertidumbre. El entrenador argentino, que había manifestado su intención de renunciar tras el empate frente a Deportivo Mixco, finalmente seguirá al frente del equipo luego de mantener una reunión con los dirigentes del club.

El resultado 3-3 del domingo dejó consecuencias que fueron más allá de lo deportivo. Al terminar el compromiso, se produjeron diferencias entre el técnico y algunos futbolistas. Ese episodio llevó a Zalazar a comunicar que no continuaría en el cargo, una decisión que abrió la posibilidad de un nuevo cambio de entrenador.

La salida, sin embargo, no llegó a concretarse. La Junta Directiva y Zalazar revisaron las condiciones de su continuidad y encontraron una solución para seguir trabajando juntos. El acuerdo permitirá al argentino mantener sus funciones, aunque se esperan decisiones relacionadas con la organización del plantel.

El lunes, el entrenador volvió a ponerse al frente del grupo. La primera actividad estuvo dedicada a revisar lo sucedido contra Mixco, un encuentro en el que Suchitepéquez estuvo dos veces en ventaja y terminó rescatando un punto después de encontrarse por debajo en el marcador.

Suchitepéquez busca estabilidad en medio de su crisis deportiva

Zalazar tendrá margen para introducir cambios en el equipo después de identificar problemas durante sus primeras jornadas de trabajo. Las modificaciones estarán orientadas a mejorar el rendimiento colectivo y encontrar soluciones para una campaña en la que los resultados han estado lejos de las expectativas.

El panorama de Suchitepéquez se refleja en la clasificación del Apertura 2026. Los Venados están en la duodécima posición con siete unidades en 13 partidos. Su balance incluye un triunfo, cuatro igualdades y ocho derrotas, números que los mantienen en el fondo de la Liga Nacional de Guatemala.

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La continuidad del argentino también busca poner fin a una sucesión de cambios en el banquillo. Desde el ascenso, el club pasó por las conducciones de Erick González, Héctor Altamirano y Manuel Castañeda antes de contratar a Zalazar. Además, Wilmer Ávila y Douglas Zamora estuvieron a cargo de manera provisional.

El jueves, Suchitepéquez recibirá a Deportivo San Pedro por la jornada 14, con el objetivo de alcanzar su segunda victoria del torneo. El partido será una nueva prueba para un equipo que necesita mejorar sus resultados y para un entrenador que decidió permanecer en el cargo tras reconsiderar su salida.

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