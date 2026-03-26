Meta y YouTube, culpables por adicción de jóvenes a las redes sociales; pagarán 6mdd por daños

Un jurado en Los Ángeles responsabiliza a Meta y YouTube por fomentar la adicción digital en menores

Meta y YouTube pierden juicio: deberán pagar por daños a menores. Reuters

Un jurado en Los Ángeles determinó que plataformas como Meta —empresa matriz de Facebook e Instagram— y YouTube tienen responsabilidad en los efectos negativos que sus productos han generado en jóvenes usuarios, particularmente en temas relacionados con la adicción digital. El fallo marca un precedente importante en la regulación de las redes sociales y su impacto en la salud mental.

¿De qué fueron acusadas las plataformas de Meta y Youtube en corte de Los Ángeles?

El caso se centró en la influencia de estas plataformas en adolescentes, quienes, según la demanda, desarrollaron conductas adictivas derivadas del uso prolongado y del diseño de los algoritmos. Este veredicto se suma a una creciente presión global hacia las grandes tecnológicas para que asuman mayor responsabilidad por el contenido y las dinámicas que promueven.

Las empresas fueron acusadas de diseñar plataformas que fomentan el uso compulsivo entre menores de edad. De acuerdo con los argumentos presentados en la corte, tanto Meta como YouTube habrían implementado mecanismos como notificaciones constantes, reproducción automática y sistemas de recomendación que incentivan a los usuarios a pasar más tiempo conectados.

Los demandantes señalaron que estas prácticas no solo aumentan el tiempo de uso, sino que también pueden provocar efectos negativos en la salud mental, como ansiedad, depresión y problemas de autoestima, especialmente en adolescentes.

¿Cuál fue el veredicto del jurado por lo que perdieron las plataformas digitales?

El jurado concluyó que ambas compañías tienen responsabilidad parcial en los daños causados a los jóvenes afectados. Aunque no se les atribuyó toda la culpa, sí se determinó que sus productos contribuyeron de manera significativa a generar patrones de adicción en los usuarios.

Este fallo representa un paso importante en la discusión legal sobre el papel de las redes sociales en la vida de los menores, abriendo la puerta a futuras demandas y posibles regulaciones más estrictas.

¿Cuánto dinero tendrán que pagar estas aplicaciones por los daños ocasionados?

Como resultado del juicio, Meta y YouTube deberán pagar aproximadamente 6 millones de dólares en concepto de daños. Esta cantidad será destinada a compensar a las familias afectadas por los efectos del uso excesivo de estas plataformas.

Aunque la cifra puede parecer menor en comparación con los ingresos de estas empresas, el impacto del veredicto es significativo, ya que establece un precedente legal que podría influir en futuras decisiones judiciales contra compañías tecnológicas.

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