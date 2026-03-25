Julio Ibáñez: ¿Qué pasó con el periodista mexicano que estuvo una semana preso en Sudáfrica?

Este miércoles 25 de marzo se dio a conocer la situación del reportero que vivió momentos de tensión en África

¿Qué pasó con el Profe Ibañez y por qué fue encarcelado en Sudáfrica? | @julioiba

Julio ‘El Profe’ Ibáñez, reportero de TUDN, fue liberado este 25 de marzo luego de permanecer cerca de una semana detenido en Sudáfrica, en un caso que generó atención en el ámbito de la redes sociales y el periodismo en México. El comunicador enfrentó un proceso legal tras ser arrestado durante una cobertura en este país, quien será rival de México en la inauguración del Mundial 2026, el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca.

La liberación se dio tras la intervención de autoridades mexicanas, que brindaron asistencia consular y acompañamiento jurídico. Sin embargo, la situación legal del periodista aún no concluye, ya que el proceso continúa abierto en territorio sudafricano.

¿Qué pasó con el reportero Julio ‘Profe’ Ibáñez y Dany G, camarógrafo, que fueron detenidos en Sudáfrica?

El incidente ocurrió cuando Julio Ibáñez y su equipo realizaban labores de cobertura. Durante este proceso, el periodista operó un dron en una zona restringida, lo que derivó en su detención por parte de las autoridades locales.

El arresto no estuvo relacionado con temas migratorios, sino con una infracción a las leyes de seguridad del país. La operación del dron fue considerada una falta grave, lo que provocó que tanto el reportero como su camarógrafo, identificado como Dany G, fueran retenidos.

El momento de la detención se registró en video, lo que permitió que el caso se difundiera rápidamente en redes sociales y generara seguimiento en medios de comunicación.

Julio ‘El Profe’ Ibáñez: ¿Por qué estuvo preso el equipo de periodistas mexicanos?

Las autoridades sudafricanas actuaron bajo su normativa vigente, que regula de forma estricta el uso de drones, especialmente en zonas consideradas sensibles. El incumplimiento de estas disposiciones derivó en la detención del equipo mexicano.

Durante su estancia en prisión, el caso fue atendido por instancias diplomáticas de México, que trabajaron para garantizar la integridad de los periodistas y avanzar en su liberación. La presión y el seguimiento internacional influyeron en el desarrollo del proceso.

Aunque Julio ‘El Profe’ Ibáñez ya fue liberado, su situación legal no está completamente resuelta. El periodista deberá continuar el proceso en Sudáfrica mientras se determinan las posibles sanciones por el uso indebido del dron. Hasta el momento, el reportero no ha dado ninguna declaración sobre este evento que parecía no conllevar problemática alguna, aunque, al final, se transformó en un hecho que provocó preocupación en él, en su familia y en todo el entorno de los medios deportivos en México.

Te puede interesar