Bolivia blinda su alineación y refuerza seguridad previo al Repechaje Internacional en Monterrey

Bolivia refuerza seguridad tras filtración de su alineación previo al duelo clave ante Surinam en Monterrey

Bolivia refuerza seguridad tras filtración de su alineación. Reuters

A un día de disputar el partido más importante de los últimos 30 años, en la selección de Bolivia hay molestia y frustración por la filtración de su alineación para enfrentar a Surinam en el Repechaje Internacional en Monterrey.

Para el último entrenamiento previo al partido, el equipo reforzó la seguridad al incorporar más elementos en el perímetro del Campo Borregos, donde entrenaron, además de colocar una fila de autos a un costado de la cancha para evitar que se observara su última práctica.

El cuerpo técnico expresó su inconformidad y modificó el protocolo de seguridad tras sentirse vulnerables por la filtración de la alineación, en un duelo clave donde se juegan el boleto al Mundial 2026.

La selección de Bolivia busca regresar a una Copa del Mundo después de 32 años de ausencia, ya que su última participación fue en Estados Unidos 1994. Desde entonces, no ha logrado cumplir el objetivo de clasificar nuevamente.

“Somos conscientes de la ilusión que hemos generado. Tenemos la responsabilidad de retribuir esa confianza y esa ilusión con el gran objetivo, que es la clasificación al Mundial”, destacó ante los medios en Monterrey el capitán Luis Haquín.

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