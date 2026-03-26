Rodrigo Pacheco elimina al primer sembrado y avanza a cuartos de final del ATP Challenger Morelia

El mexicano se impuso a James Duckworth con parciales de 7-6 y 6-3 en un duelo exigente dentro de la ronda de los dieciséis mejores

Pacheco tras sellar el boleto a cuartos | Claro Sports

El tenista mexicano Rodrigo Pacheco firmó una destacada actuación en el ATP de Morelia al avanzar a los cuartos de final tras imponerse a James Duckworth con parciales de 7-6 y 6-3 en un duelo exigente dentro de la ronda de los dieciséis mejores. El partido, disputado en el Estadio Tres Marías, mantuvo la intensidad de principio a fin y dejó ver el crecimiento competitivo del joven jugador.

Desde el inicio, el encuentro frente al australiano Duckworth, primer sembrado del torneo, prometía ser una prueba de alto nivel. Pacheco Méndez mostró solidez mental y precisión en los momentos clave, lo que le permitió mantenerse en la pelea ante un rival con mayor experiencia en el circuito profesional.

El primer set fue especialmente cerrado, con ambos jugadores defendiendo bien su servicio y llevando la definición hasta el tiebreak. Fue ahí donde el mexicano sacó su mejor versión, imponiéndose 7-6(4) gracias a su agresividad controlada y una notable lectura del juego en puntos decisivos.

Para el segundo parcial, Duckworth intentó reaccionar y presionar desde el fondo de la cancha, pero Pacheco no bajó el ritmo. Con golpes firmes y una estrategia bien ejecutada, logró quebrar el saque de su oponente, lo que marcó la diferencia para encaminarse a la victoria.

El marcador final de 7-6(4) y 6-3 reflejó el dominio del mexicano en los momentos importantes del encuentro, que tuvo una duración de poco más de una hora. El respaldo del público también fue un factor clave, impulsando a Pacheco en los instantes de mayor tensión.

Con este resultado, el joven tenista continúa consolidándose como una de las promesas del tenis nacional. Su avance a los cuartos de final no solo representa un logro personal, sino también una señal positiva para el tenis mexicano, que busca nuevos referentes en el circuito internacional.

Ahora, Pacheco se prepara para su siguiente compromiso con la confianza en alto y el objetivo claro de seguir avanzando. El reto será mantener el nivel mostrado y aprovechar el impulso anímico, en un torneo donde ya ha demostrado que puede competir de tú a tú contra rivales de jerarquía.

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