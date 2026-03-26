Cruz Azul vs Atlético Nacional en vivo: ¿Quién gana el partido amistoso hoy 25 de marzo?

No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido de preparación desde el PayPal Park, de San José, California

Sigue en vivo el Cruz Azul vs Atlético Nacional. | Claro Sports

¡¡¡BUENAS NOCHES!!!

Sean todas y todos bienvenidos a una noche más de fútbol a media semana, en esta ocasión con el partido amistoso entre Cruz Azul de México y Atlético Nacional de Colombia, desde el PayPal Park, de San José, California.

El equipo de Nicolás Larcamón no deja de tener actividad y en esta Fecha FIFA medirá fuerzas con el actual campeón cafetero, en lo que promete ser un agarrón con mucho sabor, al medirse dos equipos que gustan de practicar el buen fútbol en sus respectivas ligas. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Atlético Nacional hoy 25 de marzo de 2026?

El partido amistoso de preparación entre Cruz Azul y Atlético Nacional, se llevará a cabo este miércoles 25 de marzo en el PayPal Park de San José, California, en punto de las 21:30 horas del centro de México y de Colombia.

Alineaciones probables para el Cruz Azul vs Atlético Nacional de este miércoles

Tanto Nicolás Larcamón como Diego Arias echarán mano, tanto de jugadores titulares como suplentes para cumplir con este compromiso en tierras estadounidenses.

Cruz Azul: Kevin Mier; Jorge Rodarte, Gonzalo Piovi, Amaury García, Omar Campos; José Paradela, Andrés Montaño, Jeremy Márquez; Rodolfo Rotondi, Agustín Palavecino, Nicolás Ibáñez.

Kevin Mier; Jorge Rodarte, Gonzalo Piovi, Amaury García, Omar Campos; José Paradela, Andrés Montaño, Jeremy Márquez; Rodolfo Rotondi, Agustín Palavecino, Nicolás Ibáñez. Atlético Nacional: Harlen Castillo; Cristian Uribe, Simón García, César Haydar, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Elkin Rivero; Nicolás Rodríguez, Juan Manuel Rengifo, Andrés Sarmiento; Alfredo Morelos.

¿Dónde es y por qué juegan este partido amistoso los clubes mexicano y colombiano?

Para aprovechar el parón por la Fecha FIFA, Cruz Azul y Atlético Nacional pactaron un juego amistoso para este miércoles 25 de marzo en el PayPal Park de San José, California. Ambos equipos intentarán mantenerse en ritmo de competencia, así como darle actividad a algunos jugadores que suman menos minutos en sus competencias locales.

¿Quién transmite en vivo el Cruz Azul vs Atlético Nacional y dónde ver por TV y online?

El juego amistoso entre la Máquina y las Verdolagas podrá verse en vivo a través de la plataforma de streaming OneTIX Live, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

TE PUEDE INTERESAR: