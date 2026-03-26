América de Cali vs Llaneros, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-I: resultado y goles de la jornada 13

Los Diablos Rojos buscan acercarse a la clasificación ante un equipo que está por fuera del grupo de los ocho.

América de Cali y Llaneros cierran la jornada.

¿A qué hora inicia América de Cali vs Llaneros hoy, 25 de marzo de 2026?

El encuentro en el Estadio Pascual Guerrero de Cali se programó para las 8:00 p.m. de este miércoles. Será el partido con el que se cierre la jornada 13 de la primera fase del campeonato.

Alineaciones de América de Cali vs Llaneros para la jornada 13, al momento

América de Cali: Jorge Soto; Mateo Castillo, Cristian Tovar, Andrés Mosquera, Ómar Bertel; Jan Lucumí, Rafael Carrascal, Josen Escobar, Tilman Palacios; Daniel Valencia y Yeison Guzmán.

Llaneros: Miguel Ortega; Alejandro Morález, Francisco Meza, Juan David Pertuz, Kevin Rincón; Jhojan Escobar, Néider Ospina, Juan José Ramírez; Luis Miranda, Carlos Barreiro y Jhonnier Blanco.

¿Dónde ver América de Cali vs Llaneros en vivo? Canales de TV y streaming online

Este encuentro resulta de gran interés para el contexto actual de la liga colombiana. La decisión fue que solamente tuviera transmisión por medio del canal de suscripción adicional de Win Sports+ y una cuenta de pago en la plataforma de streaming de Win Play.

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