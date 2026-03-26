Hoy No Circula jueves 26 de marzo 2026: ¿Qué carros no salen en CDMX y Edomex?

Revisa esta información antes de salir de casa puesto que podrías ser acreedor a una multa

¿Qué autos no circulan este jueves 26 de marzo? | Reuters.

El programa Hoy No Circula se mantiene sin cambios para este jueves 26 de marzo de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México, luego de que las autoridades descartaran la activación de la Contingencia Ambiental. La calidad del aire se reportó sin riesgo elevado, por lo que no habrá Doble Hoy No Circula.

Ante este panorama, los automovilistas deberán respetar las restricciones habituales entre las 05:00 y las 22:00 horas, con base en el color del engomado, la terminación de placas y el holograma de verificación.

Hoy No Circula: ¿Qué autos no salen este 26 de marzo y cuáles sí?

Para este jueves 26 de marzo, no podrán circular los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, así como aquellos que cuenten con holograma 1 y 2. Esta medida aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios del Estado de México.

Por otro lado, los autos que sí pueden circular son aquellos con holograma 0 y 00, además de los vehículos eléctricos e híbridos. También están exentos los vehículos de transporte de pasajeros.

Las motocicletas pueden circular sin restricción en condiciones normales. Asimismo, los autos registrados en entidades como Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala pueden transitar bajo las mismas reglas, siempre que cuenten con verificación vigente.

¿Cuándo y por qué se activa Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula?

La Contingencia Ambiental se activa cuando los niveles de contaminación, principalmente de ozono, superan los límites establecidos por las autoridades ambientales en el Valle de México. Este monitoreo se realiza de forma constante a través de distintas estaciones de medición. Cuando se detecta un riesgo para la salud de la población, se implementan medidas adicionales como el Doble Hoy No Circula. Sin embargo, para este jueves 26 de marzo no se detectaron condiciones críticas, por lo que el programa se mantiene en su modalidad habitual.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Los conductores que no respeten el programa Hoy No Circula pueden ser sancionados con una multa que va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esto equivale a un monto aproximado de entre 2,346.80 y 3,519.30 pesos, dependiendo de la infracción y la autoridad correspondiente.

Por ello, es importante revisar las restricciones antes de salir y cumplir con las disposiciones, ya que el programa busca reducir los niveles de contaminación en la zona metropolitana del Valle de México.

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