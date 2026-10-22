Muere Manuel Otto a los 30 años, creador de Stick Run: transmitía en Twitch cuando ocurrió

El desarrollador alemán falleció a los 30 años. Su compañía confirmó la noticia tras reportes de un aparente suicidio en Twitch

Stick Run publicó un comunicado para confirmar el fallecimiento | Stick Run

El mundo de los videojuegos está de luto tras confirmarse la muerte de Manuel Otto, desarrollador alemán y creador de Stick Run, a los 30 años de edad. La noticia fue anunciada el miércoles 21 de octubre por la cuenta oficial del videojuego, mediante un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de su fundador y destacó el legado que dejó entre millones de jugadores alrededor del mundo.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el creador de contenido se habría quitado la vida durante una transmisión en vivo a través de Twitch, plataforma que retiró rápidamente el contenido y su canal. Aunque la compañía confirmó su fallecimiento, no estableció de manera definitiva la causa de muerte.

¿De qué murió Manuel Otto, el creador del videojuego Stick Run? Esto sabemos

De acuerdo con reportes, Otto habría muerto por suicidio el martes 20 de octubre de 2026, durante una transmisión en directo a través de Twitch. El desarrollador se habría prendido en fuego mientras transmitía desde una propiedad ubicada en Baviera, Alemania.

Un portavoz de Twitch confirmó a medios internacionales que la plataforma actuó rápidamente para eliminar el canal y el video de la transmisión. También expresó su preocupación por lo sucedido y recordó la importancia de contar con recursos de apoyo para la salud mental.

Posteriormente, Stick Run publicó un comunicado para confirmar el fallecimiento de su fundador: “Con gran pesar en el corazón, confirmamos y anunciamos la muerte de nuestro creador, desarrollador y compañero ‘stick runner’, Marc-Manuel Alexander Otto”.

¿Quién era Manuel Otto, influencer y creador de videojuegos?

Marc-Manuel Alexander Otto fue un desarrollador de videojuegos y creador de contenido alemán, conocido principalmente por haber diseñado Stick Run en 2010, cuando tenía apenas 14 años. Su proyecto comenzó como un juego gratuito para Facebook y posteriormente se expandió a dispositivos móviles con sistemas Android e iOS.

Según cifras retomadas por el medio especializado Dexerto, el título habría superado los 43 millones de jugadores, entre sus versiones para computadoras y dispositivos móviles.

Además de su trabajo como desarrollador, Otto mantenía presencia en plataformas digitales y realizaba transmisiones en vivo.

Los medios locales alemanes reportaron que un hombre de 30 años fue encontrado sin vida tras un incendio en una vivienda de Breitbrunn am Chiemsee, Baviera. Aunque los datos coinciden con el caso de Otto, las autoridades no habían identificado públicamente a la víctima ni confirmado que se tratara de un suicidio.

En México, la Línea Prevención del Suicidio de Locatel ofrece atención psicológica gratuita a personas que atraviesan tristeza profunda, estrés, pensamientos de autolesión o crisis emocionales. El servicio proporciona orientación inmediata y atención con seguimiento para quienes lo necesiten. Para solicitar ayuda, comunícate al *0311 o al 55 5658 1111 y pide el servicio psicológico. La atención está disponible por teléfono y chat las 24 horas del día, los 365 días del año.