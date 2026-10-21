Maquillajes, uñas y disfraces en tendencia para el Halloween 2026: ¿Cómo elegir el indicado?

Las tendencias de belleza apuntan a personajes de cine, videojuegos, manicuras minimalistas y maquillajes de terror para este 31 de octubre

¿Cuáles son los disfraces en tendencia para el Halloween 2026? | Reuters

Halloween 2026 está a días de celebrarse y la búsqueda de disfraces, maquillaje y diseños de uñas entra en su etapa final antes del 31 de octubre. Las tendencias de este año combinan referencias a películas, videojuegos, personajes virales y estilos de belleza que permiten adaptar el look sin necesidad de recurrir a una caracterización completa.

Las opciones van desde disfraces inspirados en producciones recientes hasta manicuras con detalles de fantasmas, sangre o elementos góticos. En maquillaje, las propuestas incluyen diseños sencillos como Beetlejuice o una payasita de terror, así como caracterizaciones más elaboradas de Avatar, Coraline, el Gato de Cheshire o una Catrina. La elección dependerá del tiempo disponible, los materiales y el nivel de detalle que se busque.

¿Cuántos días faltan para Halloween 2026?

Halloween se celebra el sábado 31 de octubre de 2026, por lo que desde este miércoles 21 faltan exactamente 10 días para la ‘Noche de Brujas’. Este periodo suele concentrar las búsquedas de disfraces, accesorios y tutoriales de maquillaje, además de las últimas decisiones para fiestas, reuniones y celebraciones temáticas.

¿Cuáles son los disfraces en tendencia para el Halloween 2026?

Google Frightgeist, plataforma basada en tendencias de búsqueda en Estados Unidos, coloca entre los disfraces con mayor crecimiento a Buddy the Unicorn, NeeDoh, Nikki de Obsession, Agamemnon de The Odysseyy Lily Love Braids de Poppy Playtime. También aparecen Oliver Tree, Verity de Minecraft, Carl de Dungeon Crawler Carl, Disco Scooby-Doo, Hazel Hook y Thragg de Invincible.

Las búsquedas también se dividen por categorías. Para parejas destacan referencias como Scooby-Doo y Shaggy, Cyclops y Jean Grey, Nikki y Bear, Wall-E y Eva o Woody y Tiro al Blanco; mientras que entre las opciones infantiles aparecen Shakira, Ash Ketchum, Spider-Gwen, Hannah Montana, Pomni y Grogu. En mascotas, las tendencias incluyen ciempiés, personajes de Toy Story, latas de refresco y referencias a Cars.

Ideas de disfraces para Halloween 2026 | Pinterest

Para elegir un disfraz conviene definir primero cuánto tiempo y presupuesto se destinará. Un personaje de cine o videojuego puede requerir prendas y accesorios específicos, mientras que alternativas como una caracterización de terror, una figura musical o un concepto de pareja permiten utilizar ropa disponible y concentrar el resultado en el maquillaje, peluca o accesorios.

¿Qué modelo de uñas elegir para lucir unas manos espectaculares en Halloween?

Las manicuras de Halloween 2026 combinan referencias directas a la fecha con diseños que pueden mantenerse después del 31 de octubre. La revista Vogue recoge peticiones que incluyen fantasmas, cementerios, calabazas talladas y gotas de sangre, además de estilos en rojo oscuro y negro. La publicación también ha identificado las uñas inspiradas en arañas como una de las tendencias específicas de esta temporada.

Entre las propuestas disponibles aparecen el ojo de gato en rojo sangre, tonos Pumpkin Spice, puntadas sobre base transparente, pequeños fantasmas minimalistas y puntas ensangrentadas. Estos diseños utilizan esmaltes rojos, ocres, negros, blancos o nude y permiten ajustar el nivel de detalle según la longitud de las uñas.

¿Qué modelo de uñas elegir para Halloween? | Pinterest

Otras opciones son la estética gótica con aplicaciones metálicas, símbolos relacionados con brujería o diseños de noche cósmica con lunas y estrellas. Para quienes busquen una manicura menos literal, las bases naturales con uno o dos detalles temáticos permiten mantener el diseño después de Halloween, mientras que las uñas negras, burdeos y los acabados metálicos también forman parte de las tendencias de otoño de 2026.

¿Qué maquillaje es el más aterrador para la Noche de Brujas y cómo hacerlo en pocos pasos?

Para una caracterización rápida, la payasita de terror y Beetlejuice requieren productos relativamente accesibles. En el primer caso se utilizan sombras y labiales rojos, delineado alargado, nariz roja y líneas debajo de los ojos; para Beetlejuice predominan sombras moradas, negro, blanco y pequeños detalles verdes, acompañados por cabello temporalmente teñido o una peluca.

Quienes busquen un trabajo con más detalle pueden elegir el Gato de Cheshire, Avatar, pirata fantasma, calabaza, Coraline o una Catrina rosa. Estas opciones requieren pintura facial, degradados, líneas, grietas, botones dibujados, pedrería o combinaciones de diferentes colores. En el caso de Coraline, la recomendación es dibujar los botones alrededor de los ojos y evitar colocar objetos que bloqueen la visión.

¿Qué maquillaje es el más aterrador para la Noche de Brujas? | Pinterest

Antes de comenzar, se recomienda contar con pintura facial apta para piel, sombras, delineadores, labiales, pinceles y accesorios cosméticos. Para prolongar el resultado durante la noche, el material de referencia recomienda limpiar e hidratar el rostro, trabajar la pintura en capas delgadas y utilizar polvo o spray fijador compatible. Al terminar la celebración, el maquillaje debe retirarse por completo y deben evitarse pegamentos o productos que no estén diseñados para uso cosmético.