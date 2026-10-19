La Velada del Año en Netflix: Ibai Llanos anuncia acuerdo con la plataforma por los próximos tres años

Las ediciones 7, 8 y 9 del evento de boxeo entre creadores de contenido se transmitirán por Netflix en más de 190 países

La Velada del Año estará disponible en Netflix | Netflix España

Ibai Llanos anunció un acuerdo con Netflix para transmitir las próximas tres ediciones de La Velada del Año. A partir de la séptima edición, programada para 2027, la plataforma de streaming tendrá los derechos de transmisión de la función principal, una alianza que se extenderá hasta la novena edición en 2029.

La Velada del Año nació en Twitch en 2021 y durante sus primeras seis ediciones se convirtió en un fenómeno internacional gracias a sus enfrentamientos entre creadores de contenido y presentaciones musicales. El evento estará disponible en más de 190 países y no requerirá un pago adicional por evento, por lo que los usuarios podrán seguirlo en directo mediante su suscripción habitual a Netflix.

A pesar del cambio de plataforma, Ibai confirmó que continuará siendo el único propietario de La Velada del Año y conservará el control creativo. El creador español explicó que la decisión responde a la inversión que realizarán para mejorar la producción, ampliar el alcance internacional y elevar la calidad del espectáculo.

La Velada del Año de Ibai Llanos en Netflix: este es el acuerdo

El contrato contempla la transmisión exclusiva de La Velada del Año 7, 8 y 9 a través de Netflix, pero no implica la venta del evento. Ibai Llanos aclaró que mantiene el 100% de la propiedad y que únicamente cedió los derechos de retransmisión por tres años, una operación similar a los acuerdos de exclusividad que anteriormente había mantenido con Twitch.

Ibai reveló que había recibido propuestas de cadenas de televisión y otras plataformas que ofrecían cantidades superiores a nivel personal, pero que no contemplaban una inversión equivalente en el espectáculo.

La propuesta de Netflix permitirá destinar mayores recursos a los escenarios, iluminación, realización televisiva, contratación de artistas, preparación de los combates y campañas de promoción. Sin embargo, la plataforma de streaming no podrá imponer participantes, actores de sus producciones ni artistas musicales. Ibai seguirá eligiendo los enfrentamientos, que mantendrán a los creadores de contenido como protagonistas.

La presentación de La Velada del Año 7 está prevista entre febrero y marzo de 2027, cuando se espera conocer los primeros enfrentamientos y detalles de la siguiente edición.

¿Qué es la Velada del Año? Historia y datos clave

La Velada del Año es un evento anual de boxeo creado y organizado por Ibai Llanos, en el que streamers, influencers y otras personalidades del entretenimiento se enfrentan. Desde su nacimiento en 2021, el formato ha combinado combates de boxeo con conciertos de artistas internacionales.

La primera edición se celebró el 26 de mayo de 2021 en la Sala Apolo de Barcelona, con tres combates y una audiencia de aproximadamente 1.5 millones de espectadores simultáneos en Twitch. Un año después, el evento se trasladó al Pabellón Olímpico de Badalona, donde superó los 3.3 millones de espectadores concurrentes y estableció un nuevo récord para la plataforma.

Su crecimiento continuó con la tercera edición, celebrada en el Estadio Metropolitano de Madrid en 2023, y la cuarta, que llegó al Santiago Bernabéu en 2024. Esta última incorporó nuevos formatos de combate, contó con la participación musical de Will Smith, David Bisbal, Julieta Venegas y Bizarrap, y alcanzó un pico cercano a los 3.85 millones de espectadores simultáneos.

La quinta edición, celebrada en el Estadio La Cartuja de Sevilla en julio de 2025, superó los 10 millones de espectadores simultáneos en Twitch, una cifra histórica para la plataforma. El espectáculo reunió a más de 80 mil asistentes. En 2026, La Velada regresó a La Cartuja para su sexta edición, celebrada el 25 de julio.

Después de seis ediciones, el evento ha evolucionado de una función de boxeo organizada para la comunidad de Twitch a un espectáculo de alcance internacional. Su llegada a Netflix en 2027 marcará el inicio de una nueva etapa, con una distribución global y mayores recursos económicos, aunque bajo la misma dirección y propiedad de Ibai Llanos.