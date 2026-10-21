Desde videollamadas hasta autos voladores: estas son todas las predicciones que sí se cumplieron de Volver al Futuro

Este 21 de octubre se conmemora el viaje de Marty McFly al 2015 y se recuerdan los inventos de la saga que se hicieron realidad

El 21 de octubre se celebra el Día del Volver al Futuro | @BacktotheFuture

Este 21 de octubre de 2026 se celebra el Día de Volver al Futuro, una fecha que recuerda uno de los acontecimientos de la saga protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. La conmemoración tiene su origen en la segunda entrega de la franquicia, cuando Marty McFly y el doctor Emmett Brown viajan al año 2015 y descubren una sociedad en la que la tecnología ha transformado el transporte, la comunicación y el entretenimiento.

Desde su estreno en 1989, Volver al Futuro II presentó una visión de cómo sería la vida décadas después, con inventos que parecían pertenecer únicamente a la ciencia ficción. Sin embargo, con el paso de los años, varias de aquellas propuestas encontraron aplicaciones en la realidad, mientras que otras, como los automóviles voladores y las patinetas flotantes, todavía no forman parte de la vida cotidiana.

Día de Volver al Futuro 2026: ¿Por qué se festeja el 21 de octubre?

El origen de esta celebración se encuentra en Volver al Futuro Parte II, película dirigida por Robert Zemeckis y estrenada en 1989. En la historia, Doc Brown lleva a Marty McFly y Jennifer Parker desde 1985 hasta el 21 de octubre de 2015 a bordo de un automóvil DeLorean convertido en máquina del tiempo.

Durante su visita a Hill Valley, los personajes encuentran una ciudad en la que circulan vehículos por el aire, existen sistemas de identificación mediante datos biométricos y las personas utilizan dispositivos que permiten realizar actividades sin contacto físico.

La fecha adquirió un significado para los seguidores de la franquicia cuando llegó el 21 de octubre de 2015, día en el que coincidieron el calendario real y el viaje representado en la película. A partir de entonces, cada año se recuerda el acontecimiento mediante proyecciones, homenajes y actividades relacionadas con la trilogía.

¿Cuáles son las predicciones de la saga de Volver al Futuro que sí se cumplieron?

Aunque la película presentó una versión ficticia de 2015, varias de las tecnologías que aparecieron en pantalla tienen equivalentes en dispositivos y servicios que actualmente se utilizan en diferentes ámbitos.

Videollamadas y comunicación a distancia

Una de las escenas muestra a Marty McFly, en su versión adulta, conversando con su compañero de trabajo Douglas Needles mediante una pantalla instalada en su vivienda. Este sistema guarda relación con las videollamadas, que permiten mantener conversaciones mediante imagen y sonido en tiempo real.

Actualmente, plataformas como Zoom, Google Meet y FaceTime ofrecen esta función desde computadoras, teléfonos celulares y tabletas, tanto para actividades laborales como personales.

Tenis que ajustan sus agujetas automáticamente

Entre los objetos que aparecen durante el viaje de Marty se encuentra un par de tenis Nike que se ajustan a sus pies sin necesidad de amarrar las agujetas. La compañía retomó el diseño para desarrollar las Nike Mag, cuyo modelo de 2016 incorporó un mecanismo de ajuste automático. Su distribución se realizó mediante una edición limitada, por lo que el calzado no llegó a comercializarse de manera masiva.

Lectores de huellas digitales y pagos electrónicos

La identificación biométrica también formó parte del futuro imaginado por los creadores de la saga. En distintas escenas aparecen mecanismos que utilizan características físicas de las personas para verificar su identidad.

En la actualidad, los lectores de huellas digitales y otros sistemas biométricos permiten desbloquear teléfonos, autorizar operaciones y controlar el acceso a determinados espacios. A esto se suma la expansión de los pagos electrónicos, que han reducido la necesidad de utilizar dinero en efectivo.

Pantallas planas y dispositivos tecnológicos

En la vivienda de Marty aparecen televisores instalados en las paredes y sistemas que permiten consultar distintos contenidos al mismo tiempo. La película también muestra dispositivos que se utilizan cerca de los ojos para acceder a información y entretenimiento. Estas ideas tienen semejanzas con los televisores de pantalla plana, los lentes inteligentes y los equipos de realidad aumentada y virtual que se han desarrollado durante los últimos años.

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Imágenes en tercera dimensión y proyecciones

Durante su recorrido por Hill Valley, Marty observa la publicidad de una película de Tiburón, representada mediante una imagen tridimensional que parece salir de una pantalla.

Aunque las proyecciones actuales no funcionan exactamente como las de la cinta, el cine en 3D y distintas técnicas de visualización permiten crear efectos de profundidad. Estos recursos también se utilizan en conciertos, exhibiciones y espectáculos.

Videojuegos que funcionan mediante movimientos corporales

La segunda entrega también plantea una forma de interactuar con videojuegos sin recurrir a controles convencionales. Una de las tecnologías que se aproximó a este concepto fue Kinect, desarrollado por Microsoft para Xbox. El dispositivo utilizaba sensores y cámaras para reconocer movimientos corporales y permitir que las personas participaran en los juegos sin sostener un mando.

Drones y cámaras a distancia

En el futuro representado por la película aparecen dispositivos que pueden desplazarse y registrar imágenes sin que una persona tenga que operarlos desde su interior. Los drones equipados con cámaras cumplen funciones relacionadas con esa idea. Actualmente se utilizan para grabaciones audiovisuales, inspecciones, vigilancia y transmisiones desde el aire, aunque requieren distintos niveles de intervención humana según su funcionamiento.

¿Qué predicciones de Volver al Futuro todavía no se cumplen?

No todos los inventos presentados en la película lograron convertirse en tecnologías de uso cotidiano. Uno de los ejemplos son los automóviles voladores, que en la historia circulan sobre Hill Valley y utilizan rutas aéreas para trasladar pasajeros.

Aunque existen proyectos de vehículos capaces de despegar y aterrizar verticalmente, todavía no se cuenta con una red de transporte urbano que funcione como la representada en la producción.

Otro caso es el hoverboard, la patineta que Marty utiliza durante una persecución. Si bien se han desarrollado prototipos que emplean sistemas de levitación magnética, su funcionamiento depende de condiciones e infraestructura específicas. Por ello, aún no existe una versión de uso general que permita desplazarse sobre cualquier superficie como ocurre en la película.