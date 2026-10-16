De Paul McCartney a Garbage: los conciertos gratuitos más icónicos en la historia del Zócalo de la CDMX

Shirley Manson y compañía tocarán gratis en noviembre y se unirán a una lista con Paul McCartney, Shakira y Roger Waters

Garbage llega al Zócalo y se suma a una lista histórica de conciertos. Claro Sports

El Zócalo de la Ciudad de México se ha convertido en uno de los escenarios gratuitos más reconocidos del país e incluso del Mundo. Por su plancha de cemento han pasado artistas del calibre de Paul McCartney, Shakira, Roger Waters, Café Tacvba, Los Fabulosos Cadillacs, Grupo Firme e Interpol, entre otros que han hecho vibrar y miles de amantes a la música.

A esa historia ahora se sumará Garbage, banda estadounidense de rock alternativo encabezada por la cantante Shirley Manson y compuesta por Butch Vig, Duke Erikson y Steve Marker. La agrupación confirmó que ofrecerá un concierto de entrada libre en noviembre de 2026, una presentación que extenderá una relación con México que comenzó en la década de los 90 y que sus integrantes han destacado en distintas ocasiones.

El anuncio llega en un año en el que el Zócalo volvió a mostrar su capacidad para recibir espectáculos masivos. Shakira reunió alrededor de 400 mil asistentes el 1 de marzo de 2026, superando registros recientes como los 300 mil de Los Fabulosos Cadillacs en 2023 y los 280 mil de Grupo Firme en 2022.

Más allá de las cifras, algunos conciertos han permanecido en la memoria por el contexto en el que ocurrieron, los artistas que participaron o la dimensión de sus presentaciones. El paso de Paul McCartney en 2012, Roger Waters en 2016 e Interpol en 2024 son algunos ejemplos de cómo el Zócalo también se consolidó como escenario para figuras internacionales del rock y el pop.

¿Cuándo es el concierto de Garbage en el Zócalo de la CDMX? Fecha y hora confirmada

Garbage se presentará gratuitamente en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 14 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas. La banda confirmó el concierto después de que la información comenzara a circular de manera anticipada en redes sociales.

“Bueno. Esta noticia se ha filtrado, así que aquí estamos: un poco descolocados y tratando de ponernos al día.

Íbamos a anunciar este concierto mañana, pero alguien se nos ha adelantado.

Nos sentimos inmensamente orgullosos y profundamente honrados de haber sido invitados por el Gobierno de México a tocar en la Ciudad de México el 14 de noviembre, en el lugar más emblemático de la capital: el Zócalo (Plaza de la Constitución).

Esta es la plaza principal de la Ciudad de México.

Antes de la invasión española, fue el centro ceremonial más importante de la ciudad Azteca de Tenochtitlan.

Agradecemos al pueblo mexicano, a su gobierno y al destino por este privilegio extraordinario.

Todos son bienvenidos. La entrada será gratuita.

Somos una de las bandas más afortunadas del mundo por haber podido tocar en México desde nuestros inicios; este evento es, sin duda, el broche de oro a una apasionada historia de amor que dura ya 30 años“, se lee en el comunicado emitido por la banda a través de sus redes sociales.

El concierto permitirá escuchar nuevamente en la CDMX temas que han acompañado las más de tres décadas de carrera del grupo, entre ellos ‘Only Happy When It Rains’, ‘Stupid Girl’, ‘Push It’, ‘I Think I’m Paranoid’ y ‘Special’, aunque el setlist oficial todavía no ha sido revelado.

¿Cuáles han sido los mejores conciertos en el Zócalo de la CDMX?

Hablar de los “mejores” conciertos depende del impacto cultural, la asistencia y el momento histórico de cada presentación. Sin embargo, existen varios espectáculos que se han convertido en referencia cuando se repasa la historia musical reciente del Zócalo.

Paul McCartney — 10 de mayo de 2012 . El exintegrante de The Beatles ofreció un concierto gratuito de casi tres horas y reunió aproximadamente a 250 mil personas. El repertorio incluyó canciones de The Beatles y de su trayectoria solista, además de una participación de mariachi durante “Ob-La-Di, Ob-La-Da”.

. El exintegrante de The Beatles ofreció un concierto gratuito de casi tres horas y reunió aproximadamente a 250 mil personas. El repertorio incluyó canciones de The Beatles y de su trayectoria solista, además de una participación de mariachi durante “Ob-La-Di, Ob-La-Da”. Shakira — 27 de mayo de 2007 y 1 de marzo de 2026 . La colombiana ocupa un lugar particular porque se ha presentado dos veces en este escenario. En 2007 reunió alrededor de 210 mil personas, mientras que su regreso en 2026 alcanzó una cifra estimada de 400 mil asistentes, colocándose entre las mayores convocatorias registradas en la zona.

. La colombiana ocupa un lugar particular porque se ha presentado dos veces en este escenario. En 2007 reunió alrededor de 210 mil personas, mientras que su regreso en 2026 alcanzó una cifra estimada de 400 mil asistentes, colocándose entre las mayores convocatorias registradas en la zona. Los Fabulosos Cadillacs — 3 de junio de 2023 . La agrupación argentina reunió aproximadamente 300 mil personas y estableció entonces un récord de asistencia para este tipo de conciertos. “Matador”, “Vasos Vacíos” y “Siguiendo la Luna” formaron parte de una presentación que volvió a colocar al rock latino frente a una audiencia multitudinaria.

. La agrupación argentina reunió aproximadamente 300 mil personas y estableció entonces un récord de asistencia para este tipo de conciertos. “Matador”, “Vasos Vacíos” y “Siguiendo la Luna” formaron parte de una presentación que volvió a colocar al rock latino frente a una audiencia multitudinaria. Grupo Firme — 25 de septiembre de 2022 . La banda mexicana convocó aproximadamente a 280 mil asistentes, cifra que en ese momento representó uno de los mayores registros para un concierto gratuito en el Zócalo.

. La banda mexicana convocó aproximadamente a 280 mil asistentes, cifra que en ese momento representó uno de los mayores registros para un concierto gratuito en el Zócalo. Roger Waters — 1 de octubre de 2016 . El exintegrante de Pink Floyd se presentó ante más de 200 mil personas. El concierto combinó canciones de su antigua banda con una producción audiovisual y mensajes políticos proyectados durante el espectáculo.

. El exintegrante de Pink Floyd se presentó ante más de 200 mil personas. El concierto combinó canciones de su antigua banda con una producción audiovisual y mensajes políticos proyectados durante el espectáculo. Café Tacvba — 4 de junio de 2005 . La agrupación mexicana reunió alrededor de 170 mil a 175 mil asistentes en un concierto de más de tres horas que incluyó invitados como integrantes de La Maldita Vecindad y otros representantes del rock mexicano.

. La agrupación mexicana reunió alrededor de 170 mil a 175 mil asistentes en un concierto de más de tres horas que incluyó invitados como integrantes de La Maldita Vecindad y otros representantes del rock mexicano. Justin Bieber — 11 de junio de 2012 . En plena etapa de Believe, el cantante canadiense reunió a más de 200 mil seguidores, en uno de los ejemplos más visibles del fenómeno juvenil que representaba en ese momento. Rosalía — 28 de abril de 2023 . La cantante española llevó al Zócalo una de las últimas presentaciones de la etapa de Motomami en América y reunió a más de 100 mil personas, incorporándose a la lista de estrellas internacionales que han ofrecido conciertos gratuitos en el centro de la capital.

. En plena etapa de Believe, el cantante canadiense reunió a más de 200 mil seguidores, en uno de los ejemplos más visibles del fenómeno juvenil que representaba en ese momento. . La cantante española llevó al Zócalo una de las últimas presentaciones de la etapa de Motomami en América y reunió a más de 100 mil personas, incorporándose a la lista de estrellas internacionales que han ofrecido conciertos gratuitos en el centro de la capital. Interpol — 20 de abril de 2024. El grupo neoyorquino consiguió una de las mayores convocatorias para una banda de rock alternativo en el lugar, con al menos 160 mil asistentes. La presentación duró alrededor de una hora y media y recorrió distintas etapas de su discografía.

La llegada de Garbage permitirá agregar otro nombre internacional a esta historia. Todavía no existe una cifra de asistencia, pues el concierto se celebrará hasta noviembre, por lo que cualquier comparación con los registros anteriores deberá hacerse después de la presentación.

¿Cuál es la conexión de Shirley Manson y Garbage con México y por qué su concierto será histórico?

La relación entre Garbage y México comenzó prácticamente desde los primeros años de la agrupación. Uno de sus primeros conciertos fuera de Estados Unidos se realizó en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México en junio de 1996, durante la promoción de su álbum debut. Desde entonces, el país se convirtió en una parada frecuente dentro de sus giras.

La propia Shirley Manson ha explicado públicamente el vínculo que siente con México. En una entrevista concedida durante una visita en 2016, la cantante señaló que la relación de Garbage con el público mexicano era auténtica y describió la sensación de regresar al país como la de formar parte de “una enorme familia”. También ha visitado México fuera de compromisos estrictamente musicales.

Steve Marker, guitarrista de Garbage, también ha señalado que México se encuentra entre los países favoritos de la banda para presentarse, y recordó que fue uno de los primeros territorios internacionales donde tocaron después de iniciar su carrera.

Desde aquel debut, Garbage ha regresado en numerosas ocasiones para presentarse en recintos y festivales como el Teatro Metropólitan, Palacio de los Deportes, Arena Ciudad de México, Vive Latino, Pepsi Center, Tecate Pa’l Norte y Corona Capital, además de ofrecer conciertos en Guadalajara, Monterrey y otras ciudades.

La presentación del 14 de noviembre de 2026 será la primera de Garbage en el Zócalo capitalino, un escenario muy diferente a los recintos y festivales que han marcado sus visitas anteriores. También colocará a la banda frente a una audiencia potencialmente mayor que la de sus conciertos convencionales en México.

Por ello, su importancia no dependerá únicamente de romper un récord de asistencia. Garbage llegará por primera vez a la Plaza de la Constitución después de tres décadas de relación con el público mexicano, incorporándose a una lista en la que ya aparecen Paul McCartney, Roger Waters, Shakira, Interpol, Café Tacvba y Los Fabulosos Cadillacs. Para Shirley Manson y compañía, será el siguiente capítulo de una historia con México que comenzó en 1996 y que, 30 años después, llegará al corazón de la Ciudad de México.