Dragon Ball Super Beenus: hora exacta del estreno en México y dónde ver 

Los seguidores de Dragon Ball podrán disfrutar del regreso de Bills, el Dios de la Destrucción, a través de Crunchyroll en México

Estreno en México de Dragon Ball Super Beenus. | crunchyroll

Dragon Ball Super: Beerus llega este domingo 11 de octubre de 2026 a México, con el regreso de Goku, Vegeta y el Dios de la Destrucción a la televisión. La producción de Toei Animation recupera el inicio de Dragon Ball Super, serie que comenzó sus transmisiones en 2015, pero incorpora modificaciones en la animación, el sonido y la narración de los acontecimientos.

El estreno se realizará a través de Crunchyroll, plataforma que ofrecerá los episodios en México y otros países de Latinoamérica. La emisión comenzará el mismo día que en Japón, donde Fuji TV tiene programado el primer capítulo a las 23:15 horas, tiempo local.

Esta producción forma parte de los proyectos que recuperan el universo creado por Akira Toriyama. Dragon Ball Super: Beerus no es una continuación de la serie que concluyó en 2018, sino una adaptación de los acontecimientos relacionados con la llegada de Bills a la Tierra, la búsqueda del Super Saiyajin Dios y el enfrentamiento contra Goku.

Además de Crunchyroll, Netflix y HBO Max incorporarán la serie a sus catálogos durante octubre, por lo que los seguidores de Dragon Ball tendrán otras opciones para ver los capítulos después de su primera transmisión. El proyecto contará con 19 episodios y su distribución será semanal.

¿Cuándo se estrena Dragón Ball Super Beenus en México y a qué hora?

Dragon Ball Super: Beerus tiene como fecha de estreno el domingo 11 de octubre de 2026. El sitio oficial de la franquicia confirmó que el primer episodio se transmitirá en Japón a las 23:15 horas, a través de Fuji TV. Esa hora equivale a las 8:15 de la mañana en el centro de México. No obstante, la hora de emisión en Japón no garantiza que el episodio aparezca a esa misma hora en Crunchyroll.

Los capítulos se publicarán cada domingo, de acuerdo con el calendario previsto para la producción. El primer episodio estará dedicado al regreso de Bills y al comienzo de su búsqueda de un guerrero capaz de enfrentarlo.

¿Dónde ver Dragón Ball Super Beenus y de qué trata?

Crunchyroll es la plataforma que cuenta con el estreno de Dragon Ball Super: Beerus en México este 11 de octubre, con audio en japonés y subtítulos en español. El primer episodio estará disponible desde las 8:00 horas, tiempo del centro del país.

La serie también llegará a otros servicios de streaming durante octubre. HBO Max tiene previsto incorporar el anime el 16 de octubre, mientras que Netflix lo recibirá el 17 de octubre. Disney+ también figura entre las plataformas anunciadas para su distribución, aunque existen diferencias entre los reportes sobre su fecha de estreno en Latinoamérica.

En cuanto a la historia, Dragon Ball Super: Beerus comienza después de la derrota de Majin Buu, cuando la Tierra atraviesa un periodo de paz. Sin embargo, Bills, el Dios de la Destrucción del Universo 7, despierta de su sueño y comienza a investigar la existencia de un guerrero conocido como el Super Saiyajin Dios.

La búsqueda de Bills lo conduce hasta Goku y Vegeta, quienes deberán enfrentar a un adversario cuyo poder supera al de los enemigos que conocieron en sus aventuras anteriores. La historia recupera los acontecimientos de Dragon Ball Z: La batalla de los dioses, película estrenada en 2013, y su adaptación posterior en Dragon Ball Super.

La producción de 2026 incorpora escenas, cambios en la animación y modificaciones en el apartado sonoro. Además, el proyecto contempla acontecimientos relacionados con el regreso de Freezer y el Torneo del Universo 6, con un total de 19 capítulos previstos.