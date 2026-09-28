Marcha Zombie en CDMX 2026: fecha, horario, ruta y actividades

Los asistentes podrán participar con disfraces de zombies, monstruos u otros personajes de terror, además de disfrutar actividades como la pasarela de terror

Las actividades comenzarán por la mañana | FB: MarchaZombieMx

La Marcha Zombie CDMX 2026 volverá a reunir a seguidores del terror, el cosplay y la cultura alternativa en las calles de la capital mexicana. El evento celebrará su 19 aniversario con una nueva edición en la que los asistentes podrán caracterizarse como muertos vivientes, criaturas de horror u otros personajes relacionados con la temática.

La convocatoria está abierta para quienes quieran formar parte del recorrido, aunque no es obligatorio asistir con un disfraz de zombie. La organización permite cualquier caracterización relacionada con el terror, desde vampiros y brujas hasta monstruos o personajes de ficción.

La edición 2026 también contará con actividades adicionales, una causa social y una colaboración internacional con la Zombie Walk del Galician Freaky Film Festival (GFF) de España, además del tradicional recorrido por las calles de la Ciudad de México.

¿Cuándo es la Marcha Zombie 2026 en la CDMX?

La Marcha Zombie 2026 se realizará el domingo 18 de octubre en la Ciudad de México. La concentración de participantes comenzará a partir de las 10:00 horas en la zona del Monumento a la Revolución.

El inicio del recorrido está programado para las 16:00 horas, momento en el que los contingentes avanzarán por las calles de la capital rumbo al Centro Histórico.

El evento será gratuito y los asistentes podrán integrarse al contingente que mejor se adapte a su caracterización. Para quienes no tengan disfraz o experiencia con maquillaje de efectos especiales, habrá espacios destinados a la preparación de personajes.

A partir de las 10:00 horas se instalarán carpas oficiales de maquillaje en la explanada del Monumento a la Revolución, donde los participantes podrán caracterizarse mediante una cuota de recuperación.

¿Cuál es la ruta de la Marcha Zombie 2026? Salida y llegada

La ruta de la Marcha Zombie 2026 tendrá como punto de partida la Avenida de la República, a la altura del Monumento a la Revolución.

Desde ese punto, los contingentes avanzarán hacia el Zócalo capitalino, donde concluirá el recorrido. La organización recomienda llegar con anticipación para quienes quieran incorporarse a los grupos participantes.

Durante la marcha se pide mantener una distancia adecuada entre personas para facilitar el avance y permitir que los disfraces puedan apreciarse. También se recomienda utilizar calzado cómodo, ya que el trayecto se realiza caminando.

Los organizadores establecieron algunas reglas para mantener el orden del evento. Entre ellas se encuentra la prohibición de portar réplicas de armas, objetos con apariencia realista, alcohol o vehículos dentro de los contingentes.

Marcha Zombie 2026: estas son las actividades que no te puedes perder

Además del recorrido por la Ciudad de México, la edición 2026 contará con diferentes dinámicas relacionadas con el terror y la caracterización. Entre las actividades anunciadas se encuentran una pasarela de terror, las llamadas batallas de aura monstruosa y otras dinámicas para los participantes.

También se contemplan las tradicionales bodas zombie, una actividad que forma parte de las experiencias que acompañan al evento para quienes acuden caracterizados.

La Marcha Zombie CDMX también tendrá un componente social con la instalación de un centro de acopio para recibir alimentos no perecederos, como arroz, frijol, lentejas o productos enlatados. La organización señaló que las donaciones son voluntarias y no condicionan la participación.

El encuentro nació en 2007 y con el paso del tiempo se convirtió en un punto de reunión para comunidades relacionadas con el terror, el cosplay y distintas expresiones de la cultura popular.

Para quienes quieran asistir, la recomendación es preparar la caracterización con anticipación y revisar los canales oficiales del evento antes de la fecha programada, ante posibles actualizaciones sobre actividades u horarios.