Los Tigres del Norte en Tiny Desk: set list y dónde ver el concierto más “hispano” de NRP

El concierto podrá verse gratis en YouTube y tendrá como eje la identidad, la migración y el legado musical del grupo

Los Tigres del Norte cierran El Tiny. Print YouTube: Tiny Desk Concert

Una de las agrupaciones mexicanas con mayor renombre a nivel mundial son los Tigres del Norte, conjunto que llevará el sonido norteño a uno de los escenarios digitales más reconocidos de la música internacional. La agrupación será protagonista de una nueva entrega de Tiny Desk Concert, el formato de NPR Music que reúne a los artistas frente al conocido escritorio de sus oficinas en Washington D. C., con arreglos que reducen la producción habitual de los grandes escenarios y dan mayor protagonismo a la interpretación.

La participación de los llamados ‘Jefes de Jefes’ tendrá, además, un significado especial dentro de la programación de NPR. El grupo fue elegido para cerrar la edición 2026 de ‘El Tiny’, serie dedicada a la música latina con motivo del ‘Mes de la Herencia Hispana’ en Estados Unidos y que este año incluyó a artistas de géneros como ska, jazz, cumbia, rock y música tejana.

Los Tigres del Norte llegan con una trayectoria de más de cinco décadas y un repertorio estrechamente relacionado con temas como la migración, la identidad, la frontera, la familia y la vida de las comunidades mexicanas en Estados Unidos. El concierto también genera expectativa por las canciones elegidas para un formato considerablemente más reducido que el de sus presentaciones habituales.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se estrena el concierto de Los Tigres del Norte en Tiny Desk?

El Tiny Desk de Los Tigres del Norte se estrenará este jueves 15 de octubre de 2026 a las 10:00 de la mañana, tiempo del centro de México. En Estados Unidos, el lanzamiento está programado para las 12:00 horas, tiempo del Este.

La sesión podrá verse de manera gratuita a través del canal oficial de NPR Music en YouTube. El concierto ya fue grabado en las oficinas de NPR en Washington D. C. y su publicación está programada como estreno, por lo que los usuarios pueden activar previamente un recordatorio en la plataforma.

¿Por qué razón fueron invitados Los Tigres del Norte al estudio de NPR Music?

La fecha tampoco es casual. El lanzamiento ocurre el último día del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, conmemoración que se desarrolla del 15 de septiembre al 15 de octubre. De esta forma, Los Tigres del Norte serán los encargados de cerrar la programación especial de El Tiny en 2026.

La iniciativa reúne a intérpretes de diferentes países y géneros para mostrar la diversidad musical de las comunidades latinoamericanas y latinas en Estados Unidos. En 2026, la programación reunió a nombres como Mon Laferte, Los Mirlos, Yendry, Alex Ferreira, Panteón Rococó, Los Texmaniacs y Draco Rosa, entre otros. Los Tigres del Norte fueron elegidos para cerrar la serie, con lo que el norteño se convirtió en uno de los géneros representados en esta edición.

Su elección, además, tiene una relación directa con la temática de esta programación. Buena parte de la historia musical de Los Tigres del Norte se ha construido entre México y Estados Unidos, y numerosas canciones de su catálogo narran experiencias vinculadas con la migración, la frontera y la identidad de los mexicanos que viven fuera de su país.

MÁS INFORMACIÓN: Los Texmaniacs llevan el sonido del conjunto tejano al Tiny Desk de NPR

Setlist Tigres del Norte: ¿Cuáles son las canciones que no pueden faltar en el Tiny Desk?

Antes del estreno, NPR no había dado a conocer el setlist completo de Los Tigres del Norte, sin embargo, sus seguidores esperan escuchar los clásicos que los llevaron a la fama y popularidad.

Hay, sin embargo, un tema confirmado. ‘Somos Más Americanos’, que encaja especialmente con el contexto de El Tiny, debido a que la canción aborda la identidad de las personas de origen mexicano en Estados Unidos y la historia de una frontera que ha marcado tanto la vida de millones de migrantes como buena parte de la obra de la agrupación, forma parte de la presentación, según el episodio especial de Alt.Latino publicado por NPR Music antes del lanzamiento. En dicho programa, varios artistas participantes de El Tiny hablaron sobre la importancia de algunas de las canciones que interpretaron frente al escritorio, y Los Tigres del Norte aparecen precisamente con este tema.

Por su importancia dentro del catálogo del grupo, estas son algunas de las canciones que figuran entre las principales candidatas o que los seguidores podrían esperar en una sesión dedicada a recorrer distintas etapas de su trayectoria:

Somos Más Americanos — confirmada

La Puerta Negra

Jefe de Jefes

Golpes en el corazón

La Mesa del Rincón

Contrabando y Traición

La Jaula de Oro

Pedro y Pablo

Ni parientes somos

América

También sería relevante la presencia de ‘La Jaula de Oro’, otro de los temas más asociados con la experiencia migrante, mientras que canciones como ‘La Puerta Negra’, ‘Jefe de Jefes’ y ‘Golpes en el corazón’ permitirían representar algunas de las piezas más populares de su repertorio.

El listado definitivo, sin embargo, se conocerá con el estreno del Tiny Desk este 15 de octubre a las 10:00 horas en México. Hasta entonces, “Somos Más Americanos” es la única canción del concierto que puede darse por confirmada públicamente con base en la información difundida por NPR.