BTS visitará hoy Palacio Nacional y saludarán al Army desde el balcón: esta es la hora exacta

Claudia Sheinbaum confirma la reunión con la agrupación surcoreana previo a sus conciertos en la CDMX

BTS brindará conciertos en CDMX esta semana | Reuters

La visita de BTS a México tendrá este miércoles 6 de mayo una parada especial antes de sus conciertos en la Ciudad de México. La agrupación surcoreana acudirá a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y, además, se contempla que los integrantes salgan a uno de los balcones del recinto para saludar a sus seguidores.

La noticia fue confirmada durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde se informó que el encuentro entre la mandataria mexicana y la banda de K-pop está programado para la tarde de este miércoles. La visita se realizará en medio de la expectativa generada por el regreso de BTS a los escenarios internacionales.

La presidenta señaló que el gobierno mexicano trabajó junto con autoridades de Corea del Sur y con la Secretaría de Cultura para concretar esta reunión. También explicó que, en caso de que una gran cantidad de fans se concentre en el Zócalo capitalino, se abrirá uno de los balcones laterales del recinto para que los artistas puedan saludar al público.

BTS: ¿A qué hora estará BTS en Palacio Nacional y saldrán al balcón a saludar a sus fans?

De acuerdo con lo informado por Claudia Sheinbaum, BTS llegará a Palacio Nacional alrededor de las 17:00 horas, tiempo del centro de México. La posible aparición en el balcón dependerá de la cantidad de personas que se den cita en las inmediaciones del Zócalo.

La mandataria aclaró que el saludo no se realizará desde el balcón principal utilizado para ceremonias oficiales, sino desde otra área del inmueble. La visita de los integrantes de BTS será breve, ya que el grupo mantiene actividades relacionadas con sus presentaciones programadas en la capital mexicana.

La llegada de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook ha generado expectativa entre el Army mexicano, especialmente por tratarse de una de las pocas actividades públicas fuera de los escenarios contempladas durante su estancia en el país.

¿Cuándo y a qué hora son los conciertos de BTS en México?

BTS iniciará sus conciertos en México este jueves 7 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Posteriormente, la agrupación también se presentará el sábado 9 y domingo 10 de mayo, en una serie de espectáculos con boletos agotados.

Las tres fechas forman parte de la gira internacional de la era “Arirang”, marcando el regreso del grupo a los escenarios globales.

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