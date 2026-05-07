BTS causa furor de los casi 50 mil ARMY en el Zócalo de la CDMX: ¿Por qué estuvo la banda de K-Pop en Palacio Nacional?

La banda coreana salió al balcón para convivir unos minutos con las fans que los esperaban desde la mañana de este miércoles

Lo cumplieron. El 6 de mayo de 2026 quedará grabado en la memoria de las miles de fans que se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando BTS, la banda de K-Pop más famosa del mundo, realizó una visita histórica al Palacio Nacional, donde fueron recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum. El saludo, que tuvo lugar a las 17:07 horas, desató una ola de emoción entre las y los ARMYS, quienes vitorearon a los integrantes del grupo, los cuales, se mostraron encantados por la calidez de su público mexicano.

En el breve pero memorable encuentro, los siete miembros de BTS: RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook, saludaron a sus fans desde uno de los balcones del recinto histórico. La mandataria mexicana, quien acompañó al grupo, no pudo evitar expresar su entusiasmo ante la visita: “Ya les dije que tienen que regresar el próximo año”, comentó frente a las miles de personas que coreaban al unísono el nombre de la banda. Esta declaración generó una oleada de expectativa entre las fans, quienes comenzaron a soñar con un posible regreso más pronto de lo esperado.

Durante el saludo desde el balcón de Palacio Nacional, cada uno de los miembros de BTS expresó su cariño y agradecimiento hacia sus fans mexicanas y mexicanos. RM, fue el primero en dirigirse a ellos, lanzando un efusivo “Te amo y te quiero”. Por su parte, SUGA también mostró su afecto, diciendo “México, te quiero, muchas gracias”. En conjunto, la banda agradeció el cálido recibimiento con un mensaje lleno de emoción: “Muchas gracias, no podemos esperar por iniciar los conciertos. Los amo, los quiero, muchas gracias”.

¿Qué hizo BTS en el Zócalo de la CDMX este 6 de mayo y por qué visitaron Palacio Nacional?

BTS visitó el Zócalo de la Ciudad de México este 6 de mayo como parte de su tour 2026, antes de ofrecer sus conciertos en el Estadio GNP Seguros. Durante su paso por la capital mexicana, la banda fue invitada a Palacio Nacional. En este espacio, se llevó a cabo un saludo simbólico desde uno de los balcones, frente a miles de sus seguidores. El gesto fue parte de un recibimiento oficial antes de su serie de conciertos en la ciudad, marcando un hito en la relación entre BTS y sus fans en México.

Más de 50,000 fans de BTS se reúnen en el Zócalo para un saludo histórico

Alrededor de 50,000 fans de BTS se congregaron en las afueras del Palacio Nacional en la Ciudad de México para ver a los integrantes del grupo, quienes saludaron desde el balcón principal tras una reunión con la presidenta. Durante su encuentro con los seguidores, Kim Nam-joon y Kim Tae-hyung expresaron su agradecimiento y emoción en español, destacando la increíble energía de los fans. Mientras tanto, los elementos del Cuerpo de Bomberos rociaron agua para mitigar el calor, dado que las altas temperaturas afectaban a los asistentes.

Este evento se convirtió en un momento histórico para los fanáticos de BTS en México. La emoción y la energía fueron palpables, convirtiendo la Plaza de la Constitución en un verdadero escenario de celebración.

¿Cuándo son los conciertos de BTS en la CDMX? Fechas y horarios oficiales

BTS dará tres conciertos en la Ciudad de México como parte de su tour de 2026. Las fechas y horarios oficiales son las siguientes:

7 de mayo de 2026 | 20:00 horas | Estadio GNP Seguros.

9 de mayo de 2026 | 20:00 horas | Estadio GNP Seguros.

10 de mayo de 2026 | 20:00 horas | Estadio GNP Seguros.

Las entradas para estos conciertos se agotaron en tiempo récord, lo que refleja la alta demanda y el amor de las “ARMYS” por el grupo surcoreano.

¿Habrá concierto de BTS en el Zócalo de la CDMX? Esto sabemos

Hasta el momento, no hay confirmaciones de un posible concierto de BTS en la plancha del Zócalo capitalino. Durante la visita al Palacio Nacional, nadie mencionó sobre la posibilidad de un evento gratuito solo la presidenta Sheinbaum se limitó a mencionar que espera ver a BTS de regreso en México el próximo año, lo que mantiene viva la esperanza entre el fandom.

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