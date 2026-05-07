Sigue la Copa del Mundo de tiro con arco Shanghái 2026, en vivo por Claro Sports

La segunda etapa del circuito de tiro con arco en Shanghái contará con las y los mejores arqueros del mundo

Andrea Becerra es la número uno del mundo | @COM_Mexico

La Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026 se traslada a Shanghái, República Popular de China, para la segunda etapa del circuito. La competencia se lleva a cabo del 5 al 10 de mayo en el Yanshen Sports Centre, un lugar emblemático para el deporte del tiro con arco. Tras la primera etapa en Puebla, México, los mejores arqueros de todo el mundo se reunirán en Shanghái para competir por las medallas y los puntos de clasificación, con el objetivo de asegurar su lugar en las finales del circuito, que se celebrarán en Saltillo, México, en septiembre.

La competencia contará con la presencia de 320 atletas de 44 países, quienes participarán en las modalidades de arco recurvo y arco compuesto. Entre los arqueros destacados se encuentran los mexicanos Maya Becerra, número 1 en el ranking mundial de arco compuesto femenil, y Andrés Temiño, campeón mundial y medallista olímpico. Además de ellos, también participarán otros competidores como Alejandra Valencia, medallista olímpica, y Matías Grande, quienes buscarán mantenerse entre los mejores en la clasificación general.

En la modalidad de arco recurvo, la competencia femenil será protagonizada por figuras como Zhu Jingyi de China y Kang Chae Young de Corea del Sur, quienes se sumarán a las representantes mexicanas como Alejandra Valencia. En la categoría varonil, el brasileño Mateus D’Almeida, número 1 en el ranking mundial, intentará destacar después de su participación en Puebla. Además, Matías Grande, quien alcanzó la final de bronce en la etapa anterior, estará nuevamente en la pelea por los primeros lugares.

Cabe destacar que México cosechó su primera medalla en Shanghái el pasado 6 de mayo, cuando Maya Becerra, Dafne Quintero y Ana Hernández se colgaron el bronce por equipos femenil en la modalidad de compuesto.

¿Cómo y dónde ver la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026?

Claro Sports brindará la cobertura en vivo de esta etapa. La transmisión comenzará el viernes 8 de mayo con las finales por equipo de arco compuesto, seguidas de las finales individuales de la modalidad entre las 23:59 y las 02:30 horas del sábado 9 de mayo. Un día más tarde, se transmitirán en vivo las finales por equipo de arco recurvo, además de las finales individuales en esta modalidad.

Viernes 8 de mayo: Finales por equipo arco compuesto | 20:00-22:30 horas Finales individual arco compuesto | 23:59 – 2:30 horas (sábado 9 de mayo)

Sábado 9 de mayo: Finales por equipo recurvo | 20:00-22:30 horas Finales individual recurvo | 23:59 – 2:30 (domingo 10 de mayo)



Nuestra cobertura estará disponible para 17 países de Latinoamérica: México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

¿Quiénes son los representantes de México y principales favoritos en la Copa del Mundo de tiro con arco Shanghái 2026?

México contará con una destacada representación en Shanghái, con un equipo compuesto por algunos de los mejores arqueros del país, como Andrea Becerra, quien buscará mejorar su rendimiento tras una temprana eliminación en Puebla. Además de Becerra, el equipo mexicano incluye a Alejandra Valencia, Matías Grande, y otros arqueros que buscarán sumar puntos en esta etapa del circuito para acercarse a las finales del campeonato.

Los participantes se medirán en distintas pruebas que incluyen las rondas clasificatorias y las finales individuales, tanto en arco recurvo como en arco compuesto. En el torneo mixto, los campeones del mundo actuales, Andrés Temiño y Elia Canales, estarán presentes para competir en busca de nuevos títulos. También se espera la participación de equipos destacados como Corea del Sur, que no estuvo en Puebla pero hará su regreso a la Copa del Mundo en Shanghái.

No te pierdas la oportunidad de seguir la acción en Shanghái. Desde el 8 de mayo, Claro Sports te traerá las mejores competencias de tiro con arco en vivo, con la presencia de arqueros de élite y una cobertura completa de cada jornada.

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