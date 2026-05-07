BTS en el Zócalo de la CDMX en imágenes: así fue el saludo del fenómeno del K-Pop a sus fans
La presencia del grupo en uno de los recintos políticos más importantes del país reforzó el impacto cultural que mantiene la agrupación surcoreana
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BTS sorprendió a sus seguidores en México con una visita a Palacio Nacional, donde la banda de K-Pop se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en el marco de su agenda por la capital del país. El encuentro se realizó previo a la serie de conciertos que el grupo ofrecerá este fin de semana, programados para los días 7, 9 y 10 de mayo, una gira que ha generado expectativa entre sus miles de fans mexicanos.
Durante su visita, los integrantes de BTS también enviaron un saludo a las personas que se reunieron en la plancha del Zócalo capitalino para mostrarles su apoyo. La presencia del grupo en uno de los recintos políticos más importantes del país reforzó el impacto cultural que mantiene la agrupación surcoreana, que vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública por su vínculo con el público mexicano.
Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur. pic.twitter.com/OS39Sp0H6g— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 6, 2026
¡Oficial! Hoy la presidenta @Claudiashein recibirá a @BTS_twt en Palacio Nacional a las 5:00 p.m.— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 6, 2026
La fuerza de las ARMYs demuestra que la música une culturas, generaciones y millones de corazones en todo el mundo.#BTSenPalacioNacional #ArmyPower #BTS2026 pic.twitter.com/w0Bav5lfMO