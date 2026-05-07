BTS en el Zócalo de la CDMX en imágenes: así fue el saludo del fenómeno del K-Pop a sus fans

Publicado por Guillermo Herrera

La presencia del grupo en uno de los recintos políticos más importantes del país reforzó el impacto cultural que mantiene la agrupación surcoreana

BTS sorprendió a sus seguidores en México con una visita a Palacio Nacional, donde la banda de K-Pop se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en el marco de su agenda por la capital del país. El encuentro se realizó previo a la serie de conciertos que el grupo ofrecerá este fin de semana, programados para los días 7, 9 y 10 de mayo, una gira que ha generado expectativa entre sus miles de fans mexicanos.

Durante su visita, los integrantes de BTS también enviaron un saludo a las personas que se reunieron en la plancha del Zócalo capitalino para mostrarles su apoyo. La presencia del grupo en uno de los recintos políticos más importantes del país reforzó el impacto cultural que mantiene la agrupación surcoreana, que vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública por su vínculo con el público mexicano.

BTS 2026
Un verdadero fenómeno mundial | REUTERS

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RM con su mensaje a todos los fanáticos de BTS | REUTERS/Luis Cortes

BTS 2026
BTS dentro de Palacio Nacional | HANDOUT / MEXICO’S PRESIDENCY PRESS OFFICE / AFP

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Las emotivas pancartas para los surcoreanos | Foto por YURI CORTEZ / AFP

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El momento cumbre que todos esperaban | Foto por YURI CORTEZ / AFP

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BTS, un fenómeno total | Foto por YURI CORTEZ / AFP

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BTS dentro de Palacio Nacional | HANDOUT / MEXICO’S PRESIDENCY PRESS OFFICE / AFP

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El furor inundó el Zócalo | Foto por YURI CORTEZ / AFP

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Así se refrescan fans de BTS | Foto por YURI CORTEZ / AFP

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El calor no es obstáculo para las fans | Foto por YURI CORTEZ / AFP

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