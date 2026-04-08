Caifanes: autoridades cancelan su concierto en el Edomex

Entérate de la situación que rodeó al grupo mexicano y qué puedes hacer si ya tenías tu boleto para este evento

Caifanes canceló su concierto, entérate la razón. | @caifanesmex

El concierto de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí, programado para el 18 de abril de 2026, fue cancelado de forma definitiva, lo que generó sorpresa y molestia entre sus seguidores. El evento era uno de los más esperados de la banda en su gira, no solo por su regreso a los escenarios, sino por el simbolismo del recinto elegido en el Estado de México.

La noticia fue confirmada por la promotora Apodaca Group mediante un comunicado oficial, donde se detalló que la cancelación responde a causas de fuerza mayor. A pesar de que el espectáculo contaba con permisos iniciales, las condiciones cambiaron días antes del evento, lo que obligó a detener su realización.

El concierto de Caifanes planeado para el Centro Ceremonial Otomí fue cancelado debido a "falta de seguridad pública", de acuerdo al comunicado compartido por Apodaca Group, productora del evento. pic.twitter.com/j8cqQNL9Nw — tu PUNKCAST favorito (@tuPUNKCASTfav) April 8, 2026

El show prometía una experiencia distinta al fusionar el rock de Caifanes con el contexto cultural del Centro Ceremonial Otomí, un espacio de gran valor para las comunidades originarias. Sin embargo, la prioridad de las autoridades se centró en garantizar la seguridad de los asistentes, lo que terminó por frenar el concierto y dejar en incertidumbre a miles de fans.

Concierto de Caifanes en Edomex: ¿Por qué lo cancelaron las autoridades?

La cancelación del concierto se debió a la falta de condiciones de seguridad en la zona, de acuerdo con lo informado por la promotora. Aunque el evento ya había sido autorizado previamente, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) decidió retirar el permiso tras una nueva evaluación del contexto en la región.

Según el comunicado, la dependencia notificó el 27 de marzo que no podía mantener la autorización otorgada, al considerar que no existían garantías para resguardar la integridad del público, artistas y personal. Esta decisión, ajena tanto a la banda como a los organizadores, obligó a cancelar el evento de manera definitiva.

¿Qué pasa con los boletos del concierto de Caifanes para el 18 de abril en el Edomex?

Tras la cancelación, la promotora confirmó que los boletos serán reembolsados en su totalidad, incluyendo los cargos por servicio. Esta medida busca atender a los asistentes que ya habían adquirido sus entradas para uno de los conciertos más esperados en el calendario musical.

El proceso de devolución se realizará a través de la plataforma eTicket, donde se compraron los boletos. Los usuarios deberán ingresar a la sección de ayuda, completar el formulario correspondiente y seguir las indicaciones para recuperar su dinero, mientras la banda aún no ha anunciado una nueva fecha o sede para el evento.

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