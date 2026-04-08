Flick explota contra el VAR tras la derrota del Barcelona en Champions: “Era penalti y roja”

El técnico del Barcelona cuestiona decisiones clave en la ida ante el Atlético de Madrid en Champions League

Hansi Flick se lanza contra el VAR en la Champions League | Reuters

La eliminatoria entre Barcelona y Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions League dejó reacciones polémicas por parte de Hansi Flick, tras el partido de ida, el entrenador blaugrana se lanzó contra el arbitraje y las decisiones del VAR.

Flick reconoció que su equipo generó opciones suficientes para competir el resultado, pero centró parte de su discurso en jugadas específicas que, a su juicio, influyeron de forma directa en el desenlace. “La expulsión de Cubarsí no sé, podría ser roja o podría no serlo. No estoy seguro si lo toca suficiente. La pelota estaba por detrás”, explicó el entrenador a movistar plus.

El técnico puso especial énfasis en una acción dentro del área del Atlético de Madrid, en la que reclamó una mano de Pubill que no fue revisada por el VAR. “La situación en la que ellos tocan el balón con la mano en el área y no entiendo por qué no entra el VAR. Es normal cometer errores, pero este tipo de situaciones, ¿Para qué tenemos el VAR? Debería ser penalti y segunda amarilla, roja”, señaló.

Sobre esa misma jugada, insistió en la necesidad de una revisión arbitral. “Es claro tendrían que haber llamado al árbitro para revisar, como la anterior. Era mejor no hablar hoy con el árbitro, pero me gustaría una explicación”, añadió.

Más allá de las decisiones arbitrales, Flick destacó que su equipo tuvo oportunidades durante el encuentro. “Hemos perdido, pero hemos tenido muy buenas oportunidades. No nos vamos a rendir. Creo que tuvimos muchas opciones”, afirmó.

El técnico también reconoció aspectos a corregir en defensa. “El primer gol, tenemos que defender mejor, hemos recibido la roja y luego el tanto”, comentó, al tiempo que señaló la capacidad del rival para aprovechar sus momentos.

También destacó la respuesta del equipo en condiciones adversas. “Creemos en nosotros. Lo hicimos muy bien con uno menos. No fue fácil defenderles, pero nosotros tuvimos oportunidades”, aseguró.

Antes de pensar en la vuelta ante el Atlético de Madrid, el Barcelona deberá enfrentar un compromiso de liga. Flick remarcó la importancia de ese partido inmediato. “Tenemos un derbi el sábado, dentro de tres días. Primero hay que gestionar ese encuentro, que es importante ganar y luego ya nos centraremos en el Atlético”.

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