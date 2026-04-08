Hoy No Circula este 9 de abril 2026: ¿Qué carros no salen el jueves en CDMX y Edomex?

Este día, miles de automovilistas deberán verificar si su vehículo puede circular o si debe quedarse en casa

Hoy No Circula en la CDMX y Estado de México | Reuters

El programa Hoy No Circula se mantiene como una de las medidas clave para controlar la contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México, especialmente durante la temporada de calor, cuando aumentan los niveles de ozono. Para este jueves 9 de abril de 2026, miles de automovilistas deberán verificar si su vehículo puede circular o si debe quedarse en casa.

Estas restricciones aplican en las 16 alcaldías de la CDMX y en municipios conurbados del Edomex, por lo que es fundamental conocer qué autos están limitados y evitar sanciones. Además, en caso de contingencia ambiental, las reglas pueden cambiar y endurecerse, afectando a más vehículos.

Contingencia ambiental: ¿Qué autos no circulan el jueves 9 de abril de 2026 y cuáles sí?

En el más reciente informe del Índice de Aire y Salud, se reporta que la calidad del aire en la CDMX y el Estado de México es mala, debido a la concentración de partículas contaminantes PM2.5 y PM10, lo que eleva el riesgo para la población. Ante este panorama, existe la posibilidad de que se active una Contingencia Ambiental, pero habrá que estar al tanto de los reportes oficiales en caso de que las condiciones no mejoren.

Para este jueves, el programa establece que no circulan los vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, así como aquellos con holograma 1 y 2, en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

En contraste, sí pueden circular los autos con holograma 0 y 00, así como vehículos eléctricos e híbridos, además de transporte público, servicios de emergencia y unidades destinadas a personas con discapacidad. Sin embargo, es importante recordar que estas condiciones pueden modificarse si se activa una contingencia ambiental, lo que ampliaría las restricciones.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se activa cuando los niveles de contaminación superan los límites establecidos por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Esto ocurre principalmente cuando hay una alta concentración de ozono o partículas contaminantes, derivada de factores como altas temperaturas, radiación solar y baja dispersión del aire.

Cuando esta medida entra en vigor, más vehículos dejan de circular, incluyendo algunos con holograma 0, con el objetivo de reducir emisiones contaminantes. La activación se anuncia generalmente por la tarde del día previo o la mañana del mismo día, por lo que se recomienda estar atento a los avisos oficiales.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

No respetar el programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas importantes. La multa va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a entre 2,100 y 3,200 pesos mexicanos, dependiendo del caso.

Además del pago de la multa, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica gastos adicionales por arrastre y resguardo. Por ello, las autoridades recomiendan verificar el holograma, terminación de placas y condiciones ambientales antes de salir, para evitar sanciones y contribuir a mejorar la calidad del aire.

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