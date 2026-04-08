¿Castigado? Árbitro del Chivas vs Pumas queda fuera de la jornada 14 de Liga MX

El silbante, Ismael Rosario López Peñuelas del Chivas vs Pumas no fue incluido en las designaciones tras polémicas

Ismael Rosario López queda fuera de la jornada 14 | Imago 7

El partido entre Chivas y Pumas correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX dejó consecuencias que trascendieron el resultado en el Estadio Akron. El empate entre ambos equipos estuvo marcado por una decisión arbitral en los minutos finales, situación que pudo tener impacto en las designaciones para la siguiente fecha del torneo.

La Comisión de Árbitros publicó la lista oficial para la jornada 14, en la que no aparece Ismael Rosario López Peñuelas, quien fue el encargado de dirigir el encuentro entre el Guadalajara y el conjunto universitario. El silbante no fue considerado ni como árbitro central ni en funciones relacionadas con el VAR para los partidos del próximo fin de semana.

Durante el desarrollo del compromiso, hubo acciones que generaron cuestionamientos, principalmente en la recta final del partido. Pumas se encontraba en ventaja en el marcador y parecía encaminarse a sumar los tres puntos en condición de visitante.

En el tiempo de compensación se presentó la jugada que definió el resultado. En el minuto 90+5, Rubén Duarte y Roberto Alvarado disputaron el balón dentro del área. Tras el contacto, el jugador de Chivas cayó, mientras que en un primer momento el árbitro decidió no sancionar la acción.

Ismael Rosario López queda fuera de la jornada 14 | Imago 7

La jugada continuó hasta que el VAR intervino y solicitó la revisión en el monitor. López Peñuelas acudió a observar la repetición y, tras analizar la acción, determinó marcar penal a favor del Guadalajara.

La decisión permitió que Chivas ejecutara desde los once pasos y lograra el empate en los últimos instantes del encuentro. La resolución del silbante cambió el resultado final y provocó inconformidad en el equipo visitante, que se encontraba cerca de quedarse con la victoria.

Hasta el momento, la Comisión de Árbitros no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las razones detrás de esta decisión. Sin embargo, el hecho de que el silbante no aparezca en ninguna función dentro de la siguiente jornada se suma al análisis sobre el desempeño arbitral en la Liga MX y su impacto en las futuras asignaciones dentro del torneo.

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