¿Llegará al Mundial? Así luce el panorama de Marcel Ruiz y su lesión

La decisión del cuerpo médico pasa por un tratamiento conservador, enfocado en el fortalecimiento muscular

Marcel Ruiz ya tiene un panorama más claro sobre la lesión que lo apartó de la actividad con Toluca y que también encendió alertas alrededor de la selección mexicana. De acuerdo con información recabada por Claro Sports, el mediocampista presenta una ruptura parcial de ligamento, diagnóstico que fue revisado por tres médicos antes de definir el camino a seguir.

Con ese escenario, el futbolista no será sometido de inicio a una intervención quirúrgica. La decisión del cuerpo médico pasa por un tratamiento conservador, enfocado en el fortalecimiento muscular, con la intención de darle estabilidad a la zona afectada y evitar que el daño avance.

La lógica detrás de este plan tiene que ver con el estado actual de la rodilla. El músculo, según lo explicado, ha sido clave para impedir que el ligamento termine por romperse por completo, por lo que el trabajo físico será determinante durante los próximos días para intentar que Marcel Ruiz vuelva a competir.

El plazo que manejan en Toluca es de aproximadamente dos semanas. A partir de ahí, el jugador podría regresar a los entrenamientos en cancha y ser evaluado nuevamente, con la esperanza de que alcance a tener minutos en los dos últimos partidos de la fase regular del torneo de la Liga MX.

La gran incógnita no pasa solo por la evolución médica, sino por la tolerancia al dolor. En este caso, el punto central será definir qué tanto puede soportar Marcel Ruiz al momento de exigirse en competencia con un ligamento parcialmente roto, una situación poco común para un futbolista de alto rendimiento.

En ese proceso, tanto en Toluca como en el entorno de la selección mexicana existe respaldo para el jugador. Sin embargo, también pesa el criterio que Javier Aguirre ha repetido en distintas ocasiones: no pretende convocar a futbolistas que no estén al cien por ciento de sus condiciones físicas.

Ese factor complica el panorama del mediocampista rumbo a una posible convocatoria. Aunque logre reaparecer y sumar minutos, la realidad es que no llegaría con ritmo pleno ni en el mejor estado físico, algo que podría jugar en su contra si la competencia interna se mantiene cerrada de cara a la Copa del Mundo.

Aun así, en el entorno del jugador no descartan nada. Marcel Ruiz será sometido a este tratamiento conservador, buscará fortalecer la musculatura para proteger el ligamento y, si responde bien, volverá a probarse en cancha en un par de semanas. Su intención de mantenerse en la pelea por un lugar con México sigue firme, pero el siguiente paso dependerá de cómo responda su cuerpo a la exigencia.

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