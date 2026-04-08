Simeone responde a las jugadas polémicas tras vencer al Barcelona: “Es sentido común del juego”

Simeone analiza triunfo del Atlético y evita polémica arbitral ante el Barcelona en Champions

El Cholo Simeone responde a las polémicas en la Champions | Reuters

El Atlético de Madrid tomó ventaja en la ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Barcelona en un partido marcado por jugadas polémicas. Tras el encuentro, Diego Simeone analizó el desarrollo del juego, evitó profundizar en las decisiones arbitrales y centró su discurso en el rendimiento de su equipo.

Simeone explicó que su equipo logró limitar los avances del Barcelona durante varios tramos del encuentro. “Defendimos ordenadamente para que ellos no pudiesen progresar. No pudimos tener más jugadas de la que habríamos querido y apareció la que buscábamos”, señaló.

Sobre la acción de la expulsión de Cubarsí y otras jugadas dentro del área, el entrenador dejó claro que no tuvo una visión cercana. “Estoy lejos de la acción de Cubarsí, pero el VAR llama al árbitro”, comentó, sin entrar en una valoración más profunda.

En relación con la jugada en la que se reclamó una mano de Pubill, Simeone reiteró su distancia respecto a la acción. “Si estaba lejos de la jugada de Giuliano, aún estaba más de la otra. Si el jugador y el árbitro interpretaron que empezaba la jugada es sentido común del juego. Luego podemos buscar todas las situaciones que queramos”, explicó.

El técnico rojiblanco evitó dar por resuelta la serie pese a la ventaja obtenida. “Nos enfrentamos a un rival muy fuerte, tenemos la humildad para decir que son muy buenos. Jugaremos con toda la ilusión, con nuestra gente, y con el compromiso”, afirmó.

Además, subrayó la importancia del apoyo del público en el partido de vuelta. “Necesitamos mucho de nuestra gente. Más que nunca. Que estén fuertes y nos empujen para un partido que será complejo”, añadió en palabras a Movistar Plus.

Giuliano Simeone responde a la polémica

En zona mixta, Giuliano Simeone fue cuestionado sobre la jugada en la que el Barcelona pidió penalti por una posible mano de Pubill. En un primer momento, el jugador reconoció no haber visto la acción. “Me la dijeron recién, aún no llegué a verla”, comentó. Tras observar la jugada, dio su interpretación sobre lo ocurrido en el campo.

“Ahí está sacando Marc”, respondió inicialmente. Ante la insistencia de los reporteros, explicó su postura con mayor detalle: “Marc la toca con la mano para sacar. Nosotros nunca sacamos con Juan, no sé si vieron el partido. ¿Juan sacó en todo el partido? ¿Sacó él? Nunca sacamos con el portero”.

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