Posibles alineaciones de Independiente Medellín vs Estudiantes por la Copa Libertadores 2026

El ‘Poderoso’ busca dar el golpe inicial frente a los argentinos en el Estadio Atanasio Girardot.

El DIM debuta con Estudiantes en la Copa Libertadores | Claro Sports

Ya se siente el inicio de la Copa Libertadores. El DIM espera mostrar otra cara distinta a la de Liga, pues luego de asegurar su boleto a fase de grupos tras remar desde atrás, le tocó un complicado grupo con pesos pesados en el torneo.

Del otro lado espera Estudiantes. Sin duda fue uno de los mejores equipos del fútbol argentino el año pasado. En Liga viene mucho mejor que los locales, pues batalla en la cima de la Zona A junto a Vélez Sarsfield en una reñida disputa, anotando que Boca Juniors le sigue los pasos. Así se perfila el decorado de un lindo partido en Medellín.

Posible alineación del Medellín para el juego por la Copa Libertadores 2026

Así formaría Medellín: Salvador Ichazo; Leyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño; Esneyder Mena, Didier Moreno, Alexis Serna, Jhon Edwin Montaño, Frank Fabra; Francisco Chaverra y Enzo Larrosa. DT: Alejandro Restrepo.

Posible alineación de Estudiantes para el juego por la Copa Libertadores 2026

Así formaría Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Alexis Castro, Tiago Palacios, Edwuin Cetré y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

¿Cómo y dónde ver al DIM vs Estudiantes por la Copa Libertadores 2026?

Este duelo, por la fecha 1 de Copa Libertadores, tendrá su pitazo inicial este miércoles 8 de abril a partir de las 7:00 de la noche (hora COL) en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Usted podrá seguir las emociones del compromiso por ESPN y Disney+ para toda Latinoamérica.

Últimos partidos de Independiente Medellín

02.04.2026 | Once Caldas 1-1 Independiente Medellín | Fecha 15.

30.03.2026 | Independiente Medellín 2-1 América de Cali | Fecha 14.

23.03.2026 | Santa Fe 2-1 Independiente Medellín | Fecha 13.

19.03.2026 | Independiente Medellín 2-0 Junior | Fecha 12.

15.03.2026 | Jaguares 1-2 Independiente Medellín | Fecha 11.

Últimos partidos de Estudiantes

03.04.2026 | San Lorenzo 1-0 Estudiantes | Fecha 13.

23.03.2026 | Estudiantes 5-0 Central Córdoba | Fecha 12.

17.03.2026 | Gimnasia de Mendoza 1-2 Estudiantes | Fecha 11.

13.03.2026 | Estudiantes de La Plata 0-1 Lanús | Fecha 10.

02.03.2026 | Estudiantes de La Plata 0-1 Vélez Sarsfield | Fecha 8.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Alexis Herrera (Venezuela).

Alexis Herrera (Venezuela). Asistente 1: Tulio Moreno (Venezuela).

Tulio Moreno (Venezuela). Asistente 2: Alberto Ponte (Venezuela).

Alberto Ponte (Venezuela). Cuarto árbitro: Yender Herrera (Venezuela).

Yender Herrera (Venezuela). VAR: Ángel Arteaga (Venezuela).

Ángel Arteaga (Venezuela). AVAR: Reyes Soto (Venezuela).

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