Coachella 2026 en vivo: transmisión hoy 17 de abril, artistas y horarios de este viernes
Coachella se ha convertido en uno de los espectáculos musicales más esperados en el mundo y en 2026 promete no defraudar ante las expectativas
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Después de un primer fin de semana que encendió las emociones entre los fanáticos de la música, el Coachella 2026 se prepara para su segunda vuelta con una versión recargada de lo que ya dejó huella días atrás. Este viernes 17 de abril arranca la nueva tanda de tres jornadas, ahora con una inercia marcada por los momentos virales, las sorpresas y las altas expectativas que dejó el arranque. Lejos de ser una simple repetición, el festival entra en una fase más afinada, con algunos de los mejores exponentes de la música actual listos para tomar el escenario y elevar la conversación que ya domina la escena global.
¿Quién se presenta en Coachella 2026 hoy 17 de abril? LineUp y horarios oficiales
- Anyma | Coachella Stage
- Sabrina Carpenter | Coachella Stage
- The xx | Coachella Stage
- Teddy Swims | Coachella Stage
- Record Safari | Coachella Stage
- Disclosure | Outdoor Theatre
- Turnstile | Outdoor Theatre
- Dijon | Outdoor Theatre
- Lykke Li | Outdoor Theatre
- Dabeull | Outdoor Theatre
- Tiffany Tyson | Outdoor Theatre
- Not for Radio | Sonora
- Hot Mulligan | Sonora
- Cachirula & Loojan | Sonora
- Ninajirachi | Sonora
- The Two Lips | Sonora
- Fleshwater | Sonora
- Wednesday | Sonora
- Carolina Durante | Sonora
- Febuary | Sonora
- Doom Dave | Sonora
- Creepy Nuts | Gobi
- Joost | Gobi
- Holly Humberstone | Gobi
- Fakemink | Gobi
- Cmat | Gobi
- Joyce Manor | Gobi
- Newdad | Gobi
- Bob Baker Marionettes | Gobi
- Cahuilla Bird Singers and Dancers | Gobi
- Blood Orange | Mojave
- Ethel Cain | Mojave
- Moby | Mojave
- Devo | Mojave
- Central Cee | Mojave
- Bini | Mojave
- Slayyyter | Mojave
- Novasoul | Mojave
- Sexyy Red | Sahara
- Swae Lee | Sahara
- Levity | Sahara
- Katseye | Sahara
- Marlon Hoffstadt | Sahara
- Hugel | Sahara
- Youna | Sahara
- Massio | Sahara
- Gordo | Yuma
- Max Styler | Yuma
- Max Dean x Luke Dean | Yuma
- Prospa | Yuma
- Kettama | Yuma
- Rossi. x Chloé Caillet | Yuma
- Groove Armada | Yuma
- Arodes | Yuma
- Jessica Brankka | Yuma
- Sahar Z | Yuma
- Pawsa | Quasar
- Deep Dish | Quasar
- Tiga | Quasar
¿Cómo ver en vivo online el segundo fin de Coachella 2026?
El Coachella 2026 puede seguirse completamente gratis a través de YouTube, que una vez más ofrece la transmisión oficial en vivo de los escenarios más importantes del festival. Además, en este espacio de Claro Sports podrás mantenerte al tanto con la cobertura en tiempo real online, ideal para no perder detalle de los actos más destacados, sorpresas y momentos clave de cada jornada desde cualquier lugar.
¿Dónde se realiza el segundo fin del festival de música Coachella 2026 y cuándo termina?
La segunda vuelta de Coachella 2026 arranca este viernes 17 de abril en Indio, California, con Sabrina Carpenter encabezando una jornada que ya llega cargada de contexto. El festival, como dicta la tradición, se celebra en dos fines de semana consecutivos. El primero tuvo lugar del 10 al 12 de abril y el segundo se extiende hasta el domingo 19. Pero más que una simple repetición logística, este segundo capítulo funciona como una especie de remix en vivo: mismos escenarios, misma infraestructura, pero con un pulso distinto, condicionado por todo lo que ocurrió siete días antes.
Porque si algo dejó claro el primer fin de semana es que Coachella ya no se limita a su cartel oficial. Hubo momentos virales, invitados inesperados y presentaciones que se convirtieron en conversación global en cuestión de minutos. Esa inercia es precisamente lo que alimenta la segunda tanda. Aunque la mayoría de los artistas repiten, los horarios suelen ajustarse, algunas colaboraciones cambian y en ocasiones aparecen nuevas incorporaciones que no estaban en el libreto inicial. Es ahí donde el festival demuestra su capacidad de mutar en tiempo real, de corregir sobre la marcha y de capitalizar lo que funcionó y lo que no frente a una audiencia que ya llega con expectativas más afinadas.
Lo interesante de esta edición es que el segundo fin de semana no se percibe como una copia, sino como una secuela mejor editada. Hay más precisión, más intención y sobre todo más morbo. Ya sabemos qué sets dejaron la vara alta, qué momentos se volvieron meme y qué artistas generaron ruido real. Con ese mapa previo, esta segunda vuelta se convierte en un terreno fértil para sorpresas calculadas, rumores de invitados que cobran más fuerza, duetos que podrían concretarse y presentaciones que buscarán superar su propia versión de hace una semana. En ese equilibrio entre repetición y reinvención es donde Coachella sigue encontrando su vigencia.