Coachella 2026 en vivo: transmisión hoy 17 de abril, artistas y horarios de este viernes

Coachella se ha convertido en uno de los espectáculos musicales más esperados en el mundo y en 2026 promete no defraudar ante las expectativas

Coachella, en vivo online la transmisión del viernes 17 de abril | Reuters

Después de un primer fin de semana que encendió las emociones entre los fanáticos de la música, el Coachella 2026 se prepara para su segunda vuelta con una versión recargada de lo que ya dejó huella días atrás. Este viernes 17 de abril arranca la nueva tanda de tres jornadas, ahora con una inercia marcada por los momentos virales, las sorpresas y las altas expectativas que dejó el arranque. Lejos de ser una simple repetición, el festival entra en una fase más afinada, con algunos de los mejores exponentes de la música actual listos para tomar el escenario y elevar la conversación que ya domina la escena global.

¿Quién se presenta en Coachella 2026 hoy 17 de abril? LineUp y horarios oficiales

Anyma | Coachella Stage

Sabrina Carpenter | Coachella Stage

The xx | Coachella Stage

Teddy Swims | Coachella Stage

Record Safari | Coachella Stage

Disclosure | Outdoor Theatre

Turnstile | Outdoor Theatre

Dijon | Outdoor Theatre

Lykke Li | Outdoor Theatre

Dabeull | Outdoor Theatre

Tiffany Tyson | Outdoor Theatre

Not for Radio | Sonora

Hot Mulligan | Sonora

Cachirula & Loojan | Sonora

Ninajirachi | Sonora

The Two Lips | Sonora

Fleshwater | Sonora

Wednesday | Sonora

Carolina Durante | Sonora

Febuary | Sonora

Doom Dave | Sonora

Creepy Nuts | Gobi

Joost | Gobi

Holly Humberstone | Gobi

Fakemink | Gobi

Cmat | Gobi

Joyce Manor | Gobi

Newdad | Gobi

Bob Baker Marionettes | Gobi

Cahuilla Bird Singers and Dancers | Gobi

Blood Orange | Mojave

Ethel Cain | Mojave

Moby | Mojave

Devo | Mojave

Central Cee | Mojave

Bini | Mojave

Slayyyter | Mojave

Novasoul | Mojave

Sexyy Red | Sahara

Swae Lee | Sahara

Levity | Sahara

Katseye | Sahara

Marlon Hoffstadt | Sahara

Hugel | Sahara

Youna | Sahara

Massio | Sahara

Gordo | Yuma

Max Styler | Yuma

Max Dean x Luke Dean | Yuma

Prospa | Yuma

Kettama | Yuma

Rossi. x Chloé Caillet | Yuma

Groove Armada | Yuma

Arodes | Yuma

Jessica Brankka | Yuma

Sahar Z | Yuma

Pawsa | Quasar

Deep Dish | Quasar

Tiga | Quasar

¿Cómo ver en vivo online el segundo fin de Coachella 2026?

El Coachella 2026 puede seguirse completamente gratis a través de YouTube, que una vez más ofrece la transmisión oficial en vivo de los escenarios más importantes del festival. Además, en este espacio de Claro Sports podrás mantenerte al tanto con la cobertura en tiempo real online, ideal para no perder detalle de los actos más destacados, sorpresas y momentos clave de cada jornada desde cualquier lugar.

¿Dónde se realiza el segundo fin del festival de música Coachella 2026 y cuándo termina?

La segunda vuelta de Coachella 2026 arranca este viernes 17 de abril en Indio, California, con Sabrina Carpenter encabezando una jornada que ya llega cargada de contexto. El festival, como dicta la tradición, se celebra en dos fines de semana consecutivos. El primero tuvo lugar del 10 al 12 de abril y el segundo se extiende hasta el domingo 19. Pero más que una simple repetición logística, este segundo capítulo funciona como una especie de remix en vivo: mismos escenarios, misma infraestructura, pero con un pulso distinto, condicionado por todo lo que ocurrió siete días antes.

Porque si algo dejó claro el primer fin de semana es que Coachella ya no se limita a su cartel oficial. Hubo momentos virales, invitados inesperados y presentaciones que se convirtieron en conversación global en cuestión de minutos. Esa inercia es precisamente lo que alimenta la segunda tanda. Aunque la mayoría de los artistas repiten, los horarios suelen ajustarse, algunas colaboraciones cambian y en ocasiones aparecen nuevas incorporaciones que no estaban en el libreto inicial. Es ahí donde el festival demuestra su capacidad de mutar en tiempo real, de corregir sobre la marcha y de capitalizar lo que funcionó y lo que no frente a una audiencia que ya llega con expectativas más afinadas.

Lo interesante de esta edición es que el segundo fin de semana no se percibe como una copia, sino como una secuela mejor editada. Hay más precisión, más intención y sobre todo más morbo. Ya sabemos qué sets dejaron la vara alta, qué momentos se volvieron meme y qué artistas generaron ruido real. Con ese mapa previo, esta segunda vuelta se convierte en un terreno fértil para sorpresas calculadas, rumores de invitados que cobran más fuerza, duetos que podrían concretarse y presentaciones que buscarán superar su propia versión de hace una semana. En ese equilibrio entre repetición y reinvención es donde Coachella sigue encontrando su vigencia.

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