La ex estrella mundial que dirigirá a Marvin Ávila en el San Pablo

El delantero se va a jugar al gigante brasileño.

La joya chapina buscará dar el salto | @fedefut_oficial

El fútbol de Guatemala tiene depositado en Marvin Ávila una de las ilusiones más grandes. El joven de tan solo 19 años finalmente dejó Antigua GFC, club en el que se forjó, para continuar su carrera en el gigante club brasileño de San Pablo, donde iniciará su aventura primero en el equipo sub 20, a fines de que pueda adaptarse de forma paulatina y así esperar a que obtenga ritmo de cara al objetivo de que debute en primera.

El caso es que el juvenil tiene por delante el gran reto de su carrera juvenil, y quien lo estará acompañando desde la dirección técnica será Julio Baptista, aquel recordado delantero brasileño que jugó en el Real Madrid, Arsenal, el seleccionado siendo campeón de América, por ejemplo. ‘La bestia’, como supo ser apodado en su momento, inició años atrás su carrera como entrenador en el club donde terminó por retirarse.

Ávila deja Antigua tras haber participado de 7 de los 20 partidos que jugó el equipo durante el último torneo clausura. Fue poco su aporte, y mucho tuvo que ver el hecho de que estaba en veremos su transferencia al fútbol de Brasil. En su despedida, habló en ESPN y manifestó lo siguiente: “Antigua GFC no es solo el club donde crecí, es mi casa. Llegue con sueños y me voy convertido en el jugador y la persona que soñé ser”.

En esa misma línea, el joven atacante agradeció al club: “Gracias por cada enseñanza, por cada oportunidad y por el cariño de la afición. Hoy me toca emprender un nuevo camino pero estos colores vivirán siempre en mí. Estoy feliz por lo que he logrado a mi corta edad y esperemos que sea el principio de muchos triunfos. Eso es un impulso, un trampolín para poder llegar a mi objetivo de mantenerme en la élite del fútbol, espero que sea en Europa, en el Real Madrid”.

Si bien el delantero sabe que llegar al Real Madrid es muy difícil, se ilusiona con poder hacerlo y no tiene miedo de soñar en grande, a sabiendas que primero deberá hacerlo bien en el equipo brasileño. “La expectativa está muy alta en mi persona por tener este lindo momento por cerrar mi vinculación a un equipo tan grande de Sudamérica como lo es Sao Paulo FC”.

Marvin Alexander Ávila hizo su estreno en la máxima categoría con el Antigua GFC, con tan solo 15 años en el pasadoTorneo Clausura 2024 ante Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera ‘El Trébol’. Esto, tras ser campeón Sub-15 y Sub-20 a nivel de Uncaf . Fue con el equipo de Santa Lucía Cotzumalguapa que logró debutar en la Liga Nacional de Fútbol.

Quien lo estará siguiendo de muy cerca será el cuerpo técnico del seleccionado de Guatemala, encabezado por Luis Fernando Tena, quien ya lo conoce puesto que lo ha convocado alguna vez a un microciclo con el seleccionado, y espera poder seguir su evolución en San Pablo pensando en un futuro poder citarlo con el combinado nacional.

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