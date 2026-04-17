Choloma vs Olimpia en vivo: dónde mirar la Liga de Honduras 2026

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Choloma vs Olimpia, Liga de Honduras, en vivo y en directo | Claro Sports

Choloma y Olimpia se enfrentan en un partido atractivo por la jornada 19 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, con objetivos muy distintos pero la misma necesidad de sumar. Mientras los Potros buscan seguir alejándose de la zona baja y asegurar su permanencia, el León llega con la obligación de ganar para mantenerse firme en la pelea por el liderato en el tramo decisivo del campeonato.

Choloma tiene 20 puntos y se encuentra en el sexto lugar, producto de cinco triunfos, cinco empates y siete derrotas. El equipo de Roberto Padilla viene de conseguir una excelente victoria por 5-2 como visitante ante Victoria y firmó su cuarto triunfo en sus últimas seis presentaciones. De esta manera logró escapar del fondo en la tabla acumulada, donde aparece 10° con 31 puntos y dejó por debajo a Victoria, último con 27 y en zona de descenso.

Por su parte, Olimpia tiene 29 puntos y se ubica en el tercer lugar, producto de ocho triunfos, cinco empates y tres derrotas. El equipo de Eduardo Espinel viene de conseguir un gran triunfo por 1-0 en el Clásico Nacional en su última presentación y sigue dando pelea en los primeros lugares del torneo. Además, atraviesa un buen momento ya que no pierde desde hace ocho partidos, con cinco victorias y tres empates, lo que lo convierte en un rival peligrosísimo en cualquier cancha.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Choloma vs Olimpia de la jornada 19 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Choloma y Olimpia está programado para el sábado 18 de abril a las 19:30 horas y se disputará en el estadio Rubén Deras. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Choloma vs Olimpia hoy

Ni Choloma ni Olimpia cuentan con futbolistas suspendidos para este encuentro de la jornada 19 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Roberto Padilla y Eduardo Espinel utilizarán lo mejor que tengan disponible para este nuevo duelo del campeonato.

Choloma: José Mariano Pineda; Bryan Barrios, Cristian Canales, Hermes Castillo, John Paul Suazo; Jordi Franco, Daniel Rocha, Yethson Chavez, Janier Bermúdez; Enrique Borja y Marco Aceituno. DT: Roberto Padilla.

Olimpia: Edrick Menjívar; Kevin Guity, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Elison Rivas; José Raúl García, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, José Pinto, Michaell Chirinos; y Jorge Benguché. DT: Eduardo Espinel.

Antecedentes y últimos resultados del Choloma vs Olimpia en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos tres encuentros que disputaron Choloma y Olimpia:

25 de febrero de 2026 | Olimpia 3-0 Choloma | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 28 de septiembre de 2025 | Olimpia 2-0 Choloma | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 23 de julio de 2025 | Choloma 2-7 Olimpia | Torneo Apertura 2025

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