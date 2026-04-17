¡Cae otro técnico a semanas del Mundial 2026! Arabia Saudita despide a Hervé Renard

Hervé Renard, el técnico que alcanzó la fama por vencer a Argentina en Qatar 2022, fue cesado de la selección de Arabia Saudita previo al Mundial 2026

Hervé Renard deja el banquillo de Arabia Saudita | Reuters

Una semana turbulenta se vive en el plano internacional a menos de dos meses de que comience el Mundial 2026. Primero Japón sorprendió al anunciar la salida de Hajime Moriyasu para darle entrada a Shunsuke Nakamura como su sustituto en el banquillo, y este viernes 17 de abril la Federación de Fútbol de Arabia Saudita siguió la misma línea al confirmar la salida de Hervé Renard.

El entrenador francés, que buscaba darle un salto futbolístico al conjunto árabe de cara a la justa que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, fue cesado de su cargo con efecto inmediato. La decisión, reportada por RMC Sport, llega tras varias semanas marcadas por la incertidumbre sobre su continuidad al frente del equipo.

Hervé Renard había alcanzado notoriedad internacional al llevar a Arabia Saudita a una victoria histórica frente a la Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022, resultado que quedó como uno de los momentos más sorpresivos del torneo. Ese logro lo colocó como pieza clave en el proyecto saudí para consolidarse a nivel internacional.

Sin embargo, su proceso perdió fuerza en los últimos meses tras resultados adversos como la derrota ante Egipto (4-0) y Serbia (2-1), además de la eliminación en semifinales de la Copa Árabe frente a Jordania, un desenlace que no estaba contemplado dentro de los objetivos del equipo.

De acuerdo con los primeros reportes, Hervé Renard dejará su cargo con una importante compensación económica de 5 millones de euros por su salida a 55 días del Mundial 2026. A pesar de su despido, su legado queda marcado por el triunfo ante Argentina, la única derrota que sufrió el conjunto albiceleste antes de proclamarse campeón en Qatar.

Arabia Saudita ahora se encuentra a contrarreloj para encontrar un nuevo técnico, una tarea compleja debido a que muchos entrenadores de primer nivel están concentrados en la recta final de las temporadas en el fútbol internacional. Hervé Renard no estuvo durante todo el ciclo mundialista. Arabia Saudita lo contactó para regresar al puesto a finales de 2024, pero al parecer el enamoramiento duró menos de lo que se esperaba.

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