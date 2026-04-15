Muere Lucha Moreno a los 87 años, una pionera de la música ranchera y figura del cine y la televisión mexicana

La actriz y cantante es madre de Mimí, una de las integrantes del grupo musical pop Flans

Moreno es madre de la cantante Mimí de Flans | @soymimioficial

El mundo del espectáculo mexicano está de luto tras la muerte de Lucha Moreno, emblemática cantante de música ranchera y actriz que marcó una época en el cine nacional y la televisión. La noticia fue confirmada por su hija Mimí, integrante del icónico grupo pop Flans, a través de un emotivo mensaje en redes sociales este miércoles 15 de abril de 2026. Con 87 años de edad, la artista dejó un legado imborrable tanto en la música como en la pantalla chica.

¿De qué murió Lucha Moreno, cantante y actriz mexicana, madre de Mimí de Flans?

Hasta el momento, la familia de la artistano ha ofrecido un parte médico oficial ni ha detallado las causas específicas de su fallecimiento. En la publicación de Mimí en Instagram, donde anunció la muerte de su madre, destacó que su partida fue “suavecito y rodeada de muchísimo amor”, sin mencionar padecimientos o circunstancias concretas vinculadas a su salud.

Algunos medios han señalado un posible tromboembolismo pulmonar, aunque no hay nada confirmado sobre las causas del deceso de la artista. Por ahora, se sabe que la cantante murió en paz y acompañada de sus seres queridos, dejando al público y a la prensa a la espera de más detalles que quizá se den a conocer en los próximos días.

Muere Lucha Moreno: ¿Cuál fue la trayectoria de la cantante y actriz mexicana?

Irma Gloria Ochoa Salinas, mejor conocida como Lucha Moreno, nació el 23 de abril de 1939 en Villa de Guadalupe, Nuevo León. Desde muy joven mostró un talento natural para el canto y la actuación, lo que la llevó a iniciar su carrera artística en la década de los años 50.

Su debut en la pantalla grande fue en la película Asesinos, S.A. (1957), donde interpretó la canción La noche de mi mal, lo que marcó el inicio de una trayectoria sólida en el cine mexicano. Con el tiempo, participó en numerosas películas como No soy monedita de oro, El gato, Las hijas del Amapolo y Escuela para solteras, consolidándose como una figura relevante del género ranchero y del cine de época.

Además de su carrera cinematográfica, Lucha Moreno incursionó con éxito en la televisión, participando en telenovelas memorables como Quinceañera, Amor en silencio, Amor de nadie, Acapulco, cuerpo y alma y Te sigo amando, adaptándose a distintas épocas del entretenimiento mexicano.

Su voz potente y su estilo interpretativo le permitieron formar un dueto musical con su esposo, el también cantante José Juan, con quien recorrió escenarios y estudios de grabación, dejando una huella profunda en la música vernácula. Por su contribución, Lucha Moreno es considerada una de las pioneras del género ranchero, junto a grandes figuras que moldearon la identidad musical mexicana del siglo XX.

Mimí despide su mamá Lucha Moreno: esto escribió

“Qué difícil. Hoy mi mamita adorada se subió a una nube, rodeada de un montón de angelitos, para regresar a casa”, escribió Mimí, integrante de Flans e hija de la artista, en una publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram. La cantante detalló que su madre falleció de forma pacífica y en un ambiente lleno de amor, sin dar más detalles sobre las causas de su muerte.

La intérprete de En el boulevard describió a su madre como una mujer “guerrera, incansable, ruidosa, grandota y con el corazón más puro”, características que, dijo, la acompañarán siempre y que la hicieron admirar profundamente. A pesar del dolor por su partida, Mimí aseguró que la familia está bien y que honrarán el legado de quien fuera no solo su madre, sino también una inspiración en su carrera artística.

“Buen viaje, mamita hermosa, te vamos a extrañar mucho. ¡Vuela feliz! Aquí hiciste un gran trabajo y ¡todos estamos bien! Te amamos”, concluyó la cantante, acompañando su mensaje con una fotografía de ambas juntas, lo que produjo una ola de mensajes de cariño de fans y celebridades del medio.

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