México asegura tres plazas en boxeo para Dakar 2026 tras su paso por Bangkok

La selección sub 19 sumó dos bronces en Tailandia y garantizó cupos olímpicos juveniles en tres divisiones rumbo a Dakar 2026

La selección mexicana juvenil de boxeo aseguró tres plazas para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. El equipo sub 19 cerró su participación en la World Boxing Futures Cup, celebrada en Bangkok, Tailandia, en el lugar 14 del medallero, con dos preseas de bronce y la asignación de tres boletos olímpicos por parte del Comité Olímpico Internacional.

Las medallas obtenidas llegaron por conducto de Jonathan Bibriesca Arévalo en la categoría de 55 kilogramos y de Sofía Guadalupe Ramírez Reyes en la división de 54 kilogramos, resultados que formaron parte del balance competitivo del representativo nacional en un torneo por invitación organizado por World Boxing.

Óscar Contreras, presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, confirmó que las plazas asignadas a México para Dakar 2026 corresponden a Atena Sofía Juárez (48 kg), Víctor Alejandro Rocha (65 kg) y Jorge Luis Nieblas (70 kg), quienes representarán al país en la justa olímpica juvenil en sus respectivas divisiones.

La Federación Mexicana de Boxeo (FMB) 🇲🇽 confirma los pesos de las tres plazas obtenidas por México rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026:



🥊 Atenea Juárez — 48 kg (femenil)

🥊 Víctor Rocha — 65 kg

🥊 Jorge Nieblas — 70 kg



¡Mucho éxito, campeones! 👏🥇 pic.twitter.com/Js2WYNvvgH — CONADE (@conadeoficial) April 16, 2026

El dirigente explicó que el criterio para la asignación de cupos no estuvo ligado a resultados directos en un proceso clasificatorio, sino al cumplimiento del requisito de participación en la competencia de Bangkok, condición establecida por el COI para esta edición de los Juegos de la Juventud.

Asimismo, detalló que fue el propio organismo olímpico el que definió las categorías en las que México contará con representación, en un esquema distinto a los procesos tradicionales de clasificación internacional en el boxeo amateur.

El equipo nacional, dirigido por Diego Salas, estuvo conformado por 10 pugilistas, cinco mujeres y cinco hombres, nacidos entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009, quienes completaron el proceso de desarrollo iniciado por la federación en 2024.

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