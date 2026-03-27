¡Confirmado! Andrea Bocelli ofrecerá concierto gratis en el Zócalo de la CDMX; esta es la fecha

El músico italiano cantará gratis en el Zócalo de la CDMX el 18 de abril, en un concierto masivo con invitados sorpresa y acceso libre para el público

El legendario intérprete regresa a México | @andreabocelliofficial

Andrea Bocelli se presentará gratis en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 18 de abril, en un anuncio que fue difundido este 27 de marzo por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. La noticia colocó de inmediato al tenor italiano en el centro de la conversación cultural de la capital, ya que se trata de una de las voces más reconocidas de la música clásica y del repertorio crossover a nivel mundial.

La confirmación llegó a través de redes sociales oficiales de la mandataria capitalina, que además adelantó que el espectáculo contará con invitados sorpresa. Será un evento abierto al público que forma parte de la apuesta del Gobierno capitalino por mantener al Zócalo como sede de espectáculos de gran convocatoria.

La llegada de Bocelli al corazón de la capital mexicana eleva el perfil de la cartelera pública de la ciudad, sobre todo porque su nombre está ligado a escenarios de talla internacional, a duetos con figuras del pop y a una trayectoria de más de tres décadas. En ese contexto, el anuncio también refuerza la intención oficial de proyectar a la CDMX como una plaza cultural de alcance global.

¿Cuándo se presenta el italiano Andrea Bocelli en el Zócalo de la CDMX?

Andrea Bocelli cantará en el Zócalo capitalino el próximo sábado 18 de abril. Esa es la fecha que aparece de forma coincidente en los reportes difundidos este 27 de marzo, todos a partir del mensaje compartido por Clara Brugada, quien presentó el show como “un concierto único en su género” y remarcó que habrá invitados especiales.

En los reportes consultados, el dato central confirmado es la fecha, no una hora definitiva de arranque. Por eso, para quienes planeen asistir, lo más prudente será seguir las actualizaciones de la Cartelera de la Ciudad de México y de la Secretaría de Cultura capitalina, que suelen concentrar la programación oficial de los eventos públicos. Además, por tratarse del Zócalo y de un concierto gratuito, se anticipa una asistencia alta.

¿Quién es Andrea Bocelli y cuáles son sus grandes éxitos musicales?

Andrea Bocelli es un tenor italiano nacido el 22 de septiembre de 1958 en Lajatico, cerca de Pisa, y es reconocido por mezclar ópera con música pop. Padeció glaucoma congénito desde pequeño y perdió completamente la vista a los 12 años tras un accidente relacionado con el fútbol; pese a ello, estudió música desde niño y más tarde cursó Derecho en la Universidad de Pisa antes de dedicarse de lleno al canto.

Su despegue internacional comenzó en los años noventa. Britannica señala que su gran oportunidad llegó en 1992, cuando grabó una maqueta de “Miserere” para Zucchero y su voz impresionó a Luciano Pavarotti. Después llegaron álbumes clave como Bocelli, Romanza, Sogno, Sacred Arias y Sì, todos visibles en la discografía oficial del artista.

Entre las canciones y colaboraciones más asociadas a su carrera aparecen “Con te partirò”, su versión en dúo “Time to Say Goodbye” con Sarah Brightman, “The Prayer” con Céline Dion y “Fall On Me” con su hijo Matteo Bocelli. Su sitio oficial también destaca que en la etapa de Sì trabajó con artistas como Ed Sheeran y Dua Lipa, una muestra del alcance que ha tenido fuera del circuito operístico tradicional.

¿Tendrá costo el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo de la CDMX?

No. El concierto será gratuito. Los medios que retomaron el anuncio de Clara Brugada coinciden en que el acceso no tendrá costo. Esa frase confirma que el evento seguirá el modelo de otros conciertos masivos impulsados por la administración capitalina en el Zócalo.

Por ahora tampoco se ha informado en los reportes revisados sobre boletaje o algún mecanismo de registro previo, así que todo apunta a un acceso libre sujeto a la logística oficial que defina el Gobierno de la CDMX. En ese escenario, la recomendación para los asistentes será mantenerse atentos a los avisos de cultura y movilidad de la ciudad conforme se acerque el 18 de abril.

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