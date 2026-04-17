Atlético Nacional contraataca en el caso Kevin Viveros y cuestiona su relato

El ‘Verdolaga’ se defendió frente a las duras acusaciones del delantero sobre su traspaso a Athletico Paranaense.

Kevin Viveros, exjugador de Atlético Nacional (Vizzor Image)

Rechazo total. Así fue el comunicado de Atlético Nacional, horas después de que Kevin Viveros, exjugador en la entraña ‘Verdolaga’, hiciera graves acusaciones sobre su paso por el club. Según su testimonio, hubo irregularidades especialmente por su llegada a Athletico Paranaense, la cual se dio por una cifra cercana a los 5 millones de dólares por el 70% de su pase.

Hubo varios puntos que no concuerdan, según lo que mencionó Viveros. Esa fue la intencionalidad del comunicado emitido por la institución, rechazando las afirmaciones del exjugador. La postura se dirige a un “carecimiento de sustentivo” para la reputación de la misma.

Según el delantero, cuando llegó a Nacional, le hicieron firmar dos contratos. Eso fue desmentido de raíz, pues según reseña el pronunciamiento oficial, la relación “se ha desarrollado conforme a los mecanismos legales establecidos y bajo acuerdos debidamente formalizados”. No habría ninguna obligación a suscribir documentos fuera del marco legal.

La respuesta de Atlético Nacional

En otro punto, Nacional rechaza la presunta imposición de agentes. Viveros había mencionado que el club le impuso un agente FIFA que no conocía, situación que llevó a que no recibiera el dinero correspondido. Es por esto que el club prendió sirenas, desmintiendo esa versión al punto de mencionar que “las personas fueron presentadas en su momento por el propio jugador”. Además, aseveró que las obligaciones económicas han sido atendidas oportunamente y no existe una deuda en el asunto.

Sobre la demanda de la FIFA, reconocen que el jugador puede acudir a los mecanismos, pero el club tomará las medidas legales para defenderse. Sin embargo, no ha recibido notificación de la acción ejercida con Viveros, además de mantener canales de comunicación con el futbolista.

COMUNICADO OFICIAL | Declaraciones Kevin Viveros pic.twitter.com/BCu4qt0eqv — Atlético Nacional (@nacionaloficial) April 17, 2026

“Atlético Nacional reafirma que su actuación institucional se rige estrictamente por los principios de legalidad, respeto e integridad, en plena observancia del marco normativo aplicable, por lo que cualquier controversia deberá ser tramitada a través de los mecanismos legales y contractuales correspondientes por quienes efectivamente estén llamados a ello”, concluyó la institución.

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