Costa Rica vs Guatemala en vivo: horario y dónde ver el partido clave de Concacaf Women’s Championship

Solo un seleccionado celebrará al final de la jornada.

Guatemala vs Costa Rica, partido en vivo y en directo | Claro Sports

La Selección Femenina de Guatemala afrontará este sábado 18 de abril un partido decisivo ante Costa Rica, en el Estadio Nacional de San José, por la última jornada del Grupo C de la eliminatoria Concacaf W. El duelo definirá al clasificado a la siguiente fase, ya que únicamente el primer lugar del grupo avanza y ambas selecciones llegan igualadas en puntos, pero con un escenario favorable para las ticas.

Guatemala se ubica en la segunda posición con nueve unidades, las mismas que Costa Rica, aunque con menor diferencia de goles, por lo que está obligada a ganar si quiere mantener vivo el sueño de avanzar. El equipo dirigido por Karla Maya acumula tres triunfos consecutivos: 4-1 ante Bermuda, 6-0 frente a Granada y una aplastante victoria por 13-0 ante Islas Caimán, resultados que reflejan el buen momento ofensivo de la Azul y Blanco.

En ataque, Guatemala ha mostrado un rendimiento sólido y repartido, con Aisha Solórzano y Ana Lucía Martínez como máximas goleadoras con cinco tantos cada una, seguidas por Andrea Álvarez con cuatro. Del otro lado, Costa Rica llega como líder gracias a su diferencia de goles tras firmar una goleada histórica de 21-0 ante Islas Caimán, partido en el que Priscila Chinchilla anotó siete goles y alcanzó 11 en el torneo. Con el respaldo de su afición y el liderato en sus manos, las costarricenses saben que cualquier resultado que no sea una derrota les asegura el boleto.

¿Cuándo y dónde se juega el Costa Rica vs Guatemala Femenil por las Eliminatorias Concacaf 2026?

Guatemala vs Costa Rica será este sábado 18 de abril a las 6:00 p. m. en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica. Este encuentro definirá el liderato del grupo C y el pase directo a la siguiente fase de la eliminatoria.

¿Por qué el Costa Rica vs Guatemala es un partido clave para las aspiraciones mundialistas?

El Costa Rica vs Guatemala es un partido clave para las aspiraciones mundialistas porque define directamente el liderato del Grupo C en la eliminatoria Concacaf W, donde solo el primer lugar avanza a la siguiente fase. Ambas selecciones llegan igualadas en puntos, pero la diferencia de goles favorece a Costa Rica, lo que obliga a Guatemala a ganar sí o sí para seguir con vida en el camino rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Alineaciones probables del Costa Rica vs Guatemala

Las posibles alineaciones elegidas por Lindsay Camila y Karla Maya para el Costa Rica vs Guatemala son las siguientes:

Costa Rica: Noelia Bermúdez; Gabriela Guillén, Mariana Benavides, Valeria del Campo, Fabiola Villalobos; Alexa Herrera, Raquel Rodríguez, Alexandra Pinell, Gloriana Villalobos; Sheika Scott y Priscila Chinchilla. DT: Lindsay Camila.

Guatemala: Isabella Andrino; Michelle Ruano, xxx, Samantha López, Elizabeth Estrada; Dina Polanco, María Monterroso, Betzael Contreras; Andrea Álvarez, Aisha Solórzano y Ana Lucía Martínez. DT: Karla Maya.

¿Quién transmite en vivo la eliminatoria femenil rumbo a Brasil 2027 y dónde mirar por TV y online?

El partido entre Costa Rica y Guatemala podrá verse a través de Disney+ y ESPN en vivo y en directo.

¿Cómo van las posiciones del Concacaf Women’s Championship y cuántas clasifican?

El Grupo C del Concacaf Women’s Championship llega a su última jornada con un escenario completamente abierto en la parte alta. Costa Rica es líder con 9 puntos y una diferencia de gol de +30 tras ganar sus tres partidos, mientras que Guatemala también suma 9 unidades con +22 de diferencia, producto de sus tres victorias consecutivas. Más atrás aparecen Granada y Bermuda con 3 puntos cada una, mientras que Islas Caimán cierra sin unidades y una diferencia de gol muy negativa.

En este formato de competencia, solo el primer lugar del grupo clasifica a la siguiente fase, lo que eleva la importancia del duelo directo entre Costa Rica y Guatemala. Al estar igualadas en puntos, la diferencia de goles favorece a las ticas, por lo que Guatemala está obligada a ganar si quiere quedarse con el boleto. En caso de empate o derrota, Costa Rica asegurará su clasificación sin depender de otros resultados.

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