Día Internacional de The Beatles: top 10 de las mejores canciones de la histórica banda de Liverpool

Resolvemos la duda sobre cuándo se celebra al cuarteto inglés más famoso de la historia

The Bealtes, ¿cuándo se celebra su día? | @thebeatles

The Beatles siguen siendo una de las bandas más influyentes en la historia de la música. A más de cinco décadas de su separación, el legado de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr permanece vigente entre distintas generaciones, especialmente en la era del streaming.

Cada año, millones de fans recuerdan su impacto cultural a través del Día Internacional de The Beatles, una fecha que sirve para celebrar sus canciones, su historia y la revolución musical que encabezaron desde Liverpool hacia el mundo.

En plataformas digitales como Spotify, sus clásicos continúan acumulando millones de reproducciones. Temas publicados entre 1963 y 1970 siguen entre los favoritos del público y conviven con los lanzamientos actuales de la industria musical.

¿Cuándo es el Día Internacional de The Beatles y cuál es su origen?

El 6 de julio es una de las fechas más reconocidas por los seguidores de The Beatles para celebrar el legado de la banda británica. Durante años, esta conmemoración ganó popularidad entre clubes de fans, medios de comunicación y comunidades musicales de distintos países.

La razón principal está ligada al 6 de julio de 1957, día en el que John Lennon y Paul McCartney se conocieron durante una fiesta parroquial en Liverpool. Ese encuentro marcó el inicio de una de las asociaciones creativas más importantes del siglo XX y abrió el camino para la formación del grupo que cambiaría la historia de la música popular.

Sin embargo, en 2026 surgió una actualización relevante para los seguidores del cuarteto. Apple Corps y los representantes de la banda reconocieron oficialmente el 25 de junio como el Día Mundial de The Beatles, en homenaje a la interpretación de “All You Need Is Love” durante el programa satelital Our World de 1967, visto por cientos de millones de personas.

Pese a ello, el 6 de julio sigue como una fecha ampliamente recordada por los aficionados, ya que representa el origen de la alianza entre Lennon y McCartney. Para muchos fans, ambas fechas tienen un valor especial: una recuerda el nacimiento de la dupla creativa y la otra celebra uno de los momentos más emblemáticos de la carrera internacional del grupo.

Día Internacional de The Beatles: top 10 de las mejores canciones para dedicar

El catálogo de The Beatles mantiene una presencia constante en Spotify. De acuerdo con datos recientes de la plataforma, “Here Comes The Sun”, escrita por George Harrison e incluida en Abbey Road de 1969, es la canción más reproducida del grupo, con más de 1,853 millones de reproducciones.

Actualmente, The Beatles superan los 35 millones de oyentes mensuales en Spotify, una cifra que refleja la permanencia de su obra en la era digital y el interés de nuevas generaciones por descubrir sus canciones.

Según la información disponible en el perfil oficial de The Beatles en Spotify, estas son algunas de sus canciones más reproducidas y una buena selección para dedicar en el Día Internacional de The Beatles:

“Here Comes The Sun” – más de 1,853 millones de reproducciones “Come Together” – más de 971 millones “Let It Be” – más de 963 millones “Yesterday” – más de 868 millones “Hey Jude” – más de 764 millones “Blackbird” – más de 698 millones “Twist And Shout” – más de 681 millones “In My Life” – más de 630 millones “Something” – más de 503 millones “Don’t Let Me Down” – más de 273 millones

La digitalización de su catálogo y las ediciones remasterizadas han permitido que la música de The Beatles llegue a nuevas audiencias. Lejos de perder relevancia, los clásicos del cuarteto de Liverpool siguen sumando reproducciones y mantienen vivo el fenómeno de la beatlemanía en pleno 2026.

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