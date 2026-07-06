Sergio Higuita encabeza el repunte colombiano en el Tour de Francia

El inquilino del XDS Astana Team fue el más destacado del día en una etapa de largo aliento, que fue vencida por Tadej Pogacar.

Sergio Higuita, ciclista colombiano | REUTERS

El Tour de Francia va dejando muchos ingredientes por rescatar. Sin lugar a dudas, las miradas se han enfocado en el mexicano Isaac del Toro, quien ganó su primera etapa en la Grande Boucle y encima lanzó a Tadej Pogacar, este lunes, para colgarse el maillot amarillo con su victoria de etapa. El UAE Team Emirates ha mostrado todo su poderío en las dos últimas fracciones.

Ahora bien, frente a la legión colombiana, hay un buen semblante con lo que puedan presentar los más destacados. Egan Bernal, del Netcompany INEOS, se perfiló como la gran esperanza ‘Tricolor’ en un certamen que ya ganó en el 2019. Sin embargo, con Sergio Higuita y Harold Tejada, las expectativas crecen más.

Prueba de ello fue el carácter de la tercera etapa. Los tres ciclistas ‘bandera’ de Colombia en el inicio del Tour de Francia escalaron posiciones en la clasificación general. Higuita, Bernal y Tejada llegaron con el grupo principal, que al fin interceptó la fuga de Alex Baudin para quemar todos los cartuchos por la victoria.

Higuita estuvo cerca en los últimos instantes, al igual que Bernal. Ambos llegaron a 18 segundo de Pogacar, ocupando las casillas 15 y 17 de la etapa respectivamente. En cuanto a Tejada, llegó de 25° a 57 segundos del esloveno.

Sergio Higuita, el mejor colombiano en el Tour de Francia

Higuita escaló nada menos que ocho posiciones, cerrando la jornada de este lunes en la posición 18 a 3:23 del maillot amarillo. Ahora bien, el de más movimiento fue Egan Bernal, pues subió diez casillas para terminar 21° a 4:15 del líder de la clasificación general.

“Fue una etapa bastante exigente, con largos y ascensos. Al principio intentamos meternos en la fuga, luego Harold (Tejada) cayó y recortaron rápido la distancia. Quedamos todos en el grupo y tratamos de hacer la llegada de la mejor manera posible”, indicó de entrada en diálogo con ESPN, haciendo su balance de la jornada.

“Al fin se me atragantó un poquito los últimos 300 metros, pero vamos día a día afrontando todo. Abajo hizo bastante calor, ya luego aquí es más fresco, pero todo el día fue una máxima de 42 grados, un promedio de 35, entonces sí pesa bastante para el cuerpo el clima. Estamos adaptados”, concluyó.

Apenas es el inicio. Hay una nueva oportunidad en la montaña, este martes en la mañana de Colombia, para seguir recortando camino y quedar más cerca del anhelado top 10. Serán 181.9 kilómetros entre Carcassone y Foix, con cuatro picos (dos de segunda categoría) y la oportunidad de ejercer protagonismo.

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