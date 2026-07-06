Giuliana Olmos vive su mejor dobles femenil en Wimbledon: avanza por primera vez a los cuartos de final

La tenista mexicana, junto a Ingrid Neel, eliminan a las terceras preclasificadas para estar entre las ocho mejores parejas del torneo

Giuliana Olmos avanza en Wimbledon 2026 | ROB PRANGE / Spain DPPI / DPPI via AFP

Giuliana Olmos está viviendo su mejor Wimbledon en dobles femenil. Por primera vez en su carrera, la tenista mexicana se instala en cuartos de final, luego de remontar junto a Ingrid Neel para superar a las terceras preclasificadas, Anna Danilina y Aleksandra Krunic, con parciales de 5-7, 6-4 y 6-4.

Segunda ronda consecutiva que Olmos y Neel perdieron el primer set, aunque con menos complicaciones que en segunda ronda ante Ulrikke Eikeri y Quinn Gleason, ya que no tuvieron que ir a ningún desempate.

Danilina y Krunic se llevaron una primera manga en la que apenas hubo tres puntos de quiebre totales. Las terceras preclasificadas salvaron en el cuarto juego, mientras que Olmos y Neel rescataron uno para ponerse 4-4. La diferencia llegó hasta el duodécimo punto, en el que ganaron los últimos dos puntos para tomar la ventaja.

La ola cambió en el segundo set porque Danilina y Krunic tuvieron seis oportunidades de quiebre, pero no convirtieron ninguna. Olmos y Neel tuvieron tres, incluyendo una desperdiciada en el primer punto, pero finalmente quebraron con una doble falta para tomar ventaja 3-4.

La mexicana y la estonia salvaron dos puntos de break en el primer punto, pero de ahí no enfrentaron ningún momento de crisis con su servicio, pese a tener menos aces que sus rivales. El punto de inflexión del juego llegó cuando finalmente lograron quebrar para el 5-4, cerrando el juego en su servicio tras 2 horas y 47 minutos en la cancha 18 del All England Club.

En cuartos de final, Olmos y Neel se enfrentarán a las chinas Xinyu Jiang y Yifan Xu, quienes ganaron dos de sus tres partidos hasta ahora en tres sets, remontando en tercera ronda ante las séptimas preclasificadas, Laura Siegemund y Vera Zvonareva, por 4-6, 6-2 y 6-4.

Es el mejor Wimbledon en dobles femenil para Giuliana Olmos, quien ya había alcanzado la tercera ronda del dobles femenil en el All England Club en dos ocasiones previas, pero se quedó sin cuartos de final en ambas: en el 2022 con Gabriela Dabrowski cayeron 6-4 y 6-3 ante Danielle Collins y Desirae Krawczyk, y en 2021 con Sharon Fichman se tuvieron que retirar, dando el paso a Aleksandra Krunic y Nina Stojanovic. Tiene un resultado mejor en el dobles mixto, cuando en 2024 alcanzó la final de Wimbledon con Santiago González, pero cayeron ante Jan Zielinski y Hsieh Su-wei, 6-4, 6-2.

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