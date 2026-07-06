¡El poder de la amistad! Isaac del Toro revela que Tadej Pogacar se convirtió en mexicano en el Tour de Francia

El arma secreta del UAE Team Emirates XRG durante el Tour de Francia 2026 sería la amistad inquebrantable que tienen Isaac del Toro y Tadej Pogacar

El abrazo entre Isaac del Toro y Tadej Pogacar | Reuters

Tadej Pogacar se convirtió en el líder de la clasificación general del Tour de Francia 2026 tras la tercera etapa que se corrió este lunes 6 de julio desde Granollers (España) hasta la estación de esquí de Les Angles (Francia), en parte gracias al trabajo que realizó Isaac del Toro como gregario del UAE Team Emirates XRG. El mexicano entiende su posición en el equipo y, lejos de molestarse, parece que ‘Torito’ disfruta mucho de ayudarle a su compañero en el intento de ganar la Grande Boucle debido a la amistad que han podido entablar durante las últimas dos temporadas.

El ciclista de Ensenada explicó frente a los medios de comunicación que se siente orgulloso de compartir su primera experiencia en el Tour de Francia con ciclistas de la talla de Tadej Pogacar, declaraciones hechas tras el recorrido de los 195,9 kilómetros que conforman la etapa 3, que marcó el primer contacto con la alta montaña y dio paso a la entrada a territorio de Francia.

“Es increíble poder compartir esto con este tipo de ciclistas. Estoy súper orgulloso de poder terminar el trabajo con mis compañeros de equipo. Es increíble la posición en la que me encuentro. Trato de disfrutar tanto como pueda y vivir el momento siempre”, declaró Isaac del Toro ante la prensa internacional.

Tan sólo un día antes, los compañeros del UAE Team Emirates XRG dieron una de las postales más conmovedoras de la edición de este año de la ronda gala. Tadej Pogacar tenía opciones de ganar la segunda etapa; sin embargo, decidió cederle el honor al ciclista mexicano para reconocer el esfuerzo de su amigo durante más de cuatro horas en la segunda jornada. Una victoria más no habría hecho la diferencia para el pedalista esloveno; sin embargo, el gesto dio a entender el reconocimiento que tiene hacia uno de los gregarios del equipo, que podría ser fundamental si gana el título este 2026.

Otra de las postales que dejó la segunda jornada, que se disputó este domingo, fue ver a Tadej Pogacar con una bandera de México que le regalaron algunos fanáticos de Isaac del Toro que se presentaron en Barcelona para apoyar al mexicano. El esloveno abrazó la bandera y se enfundó en ella. ‘Torito’ explicó ahora siente a su compañero “más mexicano” que él mismo.

“Sí, ahora es más mexicano que yo. Como es normal en la vida, te acostumbras más a alguien con quien tienes una relación muy cercana y con algunas personas. No es que seamos mejores amigos desde siempre, pero es una conexión especial desde el principio cuando entré al equipo. Y sí, con él soy un tipo normal. Creo que lo entiende y podemos bromear todo el tiempo, las 24 horas. Y eso es especial”, sentenció Isaac del Toro.

Isaac del Toro brilla en la etapa 3 del Tour de Francia

Isaac del Toro volvió a destacar en el Tour de Francia 2026 durante la tercera etapa entre Granollers y Les Angles, donde cumplió un papel clave dentro del UAE Team Emirates al trabajar para Tadej Pogacar, ganador del día y nuevo líder de la clasificación general. El ciclista mexicano se mantuvo con el grupo de favoritos durante toda la jornada y marcó el ritmo en el ascenso final, lo que permitió el ataque decisivo del esloveno en el último kilómetro. El mexicano cruzó la meta en la novena posición, a solo cuatro segundos de su compañero, lo que confirmó su sólido inicio en su debut en la competencia. Con este resultado, se ubicó en la cuarta posición de la clasificación general, a 24 segundos del líder, y se consolidó como el mejor latinoamericano del pelotón.

Te puede interesar: